В Чехии задержан еще один подозреваемый в поджоге завода по изготовлению дронов для Украины

В Чехии полицейские задержали очередного подозреваемого в поджоге завода по изготовлению дронов для Украины. Мужчина стал уже четвертым фигурантом в этом расследовании.

После задержания суд отправил его под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Чешской Республики.

Подробности дела

По информации ведомства, сотрудники уголовного розыска из Нцтекка задержали, а затем суд отправил в СИЗО четвертого подозреваемого в участии в теракте в Пардубице. Также в полиции уточнили, что речь идет о гражданине Чехии. Поиски остальных участников продолжаются.

Накануне в полиции подтвердили арест трех подозреваемых в умышленном поджоге здания в Пардубице. Один человек был арестован в Словакии благодаря сотрудничеству со словацкими полицейскими и местной прокуратурой, а двое других – на территории Чехии.

"Дела о задержании арестованных на нашей территории будут продолжены, и мы также интенсивно работаем над экстрадицией человека из Словакии. Среди арестованных – граждане Чехии и США. Мы продолжаем интенсивную работу по задержанию остальных подозреваемых, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, чешские дроны MTS серийно производятся и поставляются в Украину. Среди них – дрон-перехватчик JWI-4000,способный уничтожать "Шахеды".

