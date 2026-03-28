В Париже полиция предотвратила взрыв возле американского банка: все подробности

Ночью в субботу, 28 марта, в Париже пытались подорвать Банк Америки (Bank of America). Преступник, который собирался привести в действие самодельное взрывное устройство, задержан.

Правонарушение удалось предотвратить около 03:30 (по Киеву) в 8-м округе французской столицы, в нескольких улицах от Елисейских полей. France 24 со ссылкой на AFP передает, что фигуранта сопровождал еще один человек, но второй подозреваемый сбежал.

Что известно об инциденте

Источник AFP утверждает, что одного из нарушителей задержали сразу после того, как он разместил устройство и перешел к дальнейшим приготовлениям.

СВП был изготовлен из пяти литров жидкости (вероятно, топлива), содержал 650 граммов взрывчатого пороха и имел систему зажигания. Самодельную бомбу передали в криминалистическую лабораторию для полного анализа.

Французская прокуратура по вопросам борьбы с терроризмом сообщила журналистам, что немедленно начала расследование.

В сообщении ведомства говорится, что дело касается "террористического преступного сговора" и "попытки причинения повреждения огнем или другими опасными средствами в связи с террористической деятельностью".

Также к расследованию привлечены судебная полиция Парижа, служба внутренней разведки, генеральное управление внутренней безопасности.

Преступнику пообещали заплатить 600 евро

Подозреваемый на допросе заявил, что его завербовали через приложение Snapchat, пообещав 600 евро в обмен на задание – совершения взрыва.

Когда патрульные полицейские арестовали его, он собирался поджечь устройство зажигалкой. Сообщник тем временем собирался сфотографировать или снять видео преступления на мобильный телефон.

Представитель Банка Америки, штаб-квартира которого находится в Шарлотте (штат Северная Каролина, США), сообщил, что в компании знают о ситуации и поддерживают связь с французскими властями.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес поблагодарил полицейских за быстрые действия. Он добавил, что, учитывая "текущую международную ситуацию", во Франции "бдительность остается как никогда важной".

