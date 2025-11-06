Президент Обама не участвовал в предвыборной кампании Зорана Мамдани, который стал мэром Нью-Йорка, но встретился с ним, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве.

Обычно президенты, которые уже не у власти, занимаются собственными делами и не лезут в дела партийные. Но в случае с Обамой, похоже, это не проходит. Следует заметить, что при первой каденции Трампа он так и делал, но ситуация изменилась. Во время второй каденции поляризация либералов (демократов) и консерваторов (республиканцев) достигла наивысшей точки кипения, так что речь уже идет о расколе нации.

Во время нынешней предвыборной кампании Обама поддержал многих кандидатов от демократов, претендовавших на различные должности. Но он нацелен на промежуточные выборы 2026 года и президентские 2028-го.

По большому счету, после двух каденций Обамы демократы так и не смогли выдвинуть достойного лидера. В узкопартийных кругах демократов Байдена не считали самостоятельной фигурой. И до сих пор у них нет потенциального лидера, который бы мог победить на президентских выборах.

Если раньше Обама лишь время от времени появлялся в публичном пространстве, то теперь делает это чаще. Он не только критикует однопартийцев за застой в партии, но и проходится по Трампу, который раскалывает государство, а его непродуманные решения ставят под сомнение ведущую роль Америки в мире.

Похоже, только после президентских выборов 2028 года, когда победит демократ, Обама уйдет на политическую пенсию.