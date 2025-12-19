Оба имели украинское происхождение: в Сиднее похоронили самую молодую и самую старшую жертв стрельбы во время Хануки. Фото

В Сиднее (Австралия) похоронили самую молодую и самую старшую жертв стрельбы на пляже Бонди во время мероприятия, посвященного началу Хануки, которая произошла 14 декабря. Речь идет о 10-летней Матильде и 87-летнем Александре Клейтмане.

Видео дня

Оба погибших имели украинские корни. Об этом сообщает BBC News. Семья девочка во время церемонии прощания призвала общину не позволить ее смерти разжечь гнев.

Семья погибшей находится в состоянии глубокой скорби

В частности, тетя десятилетней девочки Лина Черных поддержала позицию еврейской общины, которая настаивает на необходимости более решительных шагов для преодоления антисемитизма, отметив, что разделяет эти требования.

Она также рассказала, что Матильда была светлым и жизнерадостным ребенком, который искренне дарил любовь окружающим, и призвала людей хранить и распространять эту любовь в память о ней.

"Я надеюсь, что, возможно, она теперь ангел. Возможно, она пошлет немного хороших вибраций в мир", – сказала она.

Родители девочки, Майкл и Валентина, выбрали для дочери имя Матильда в честь австралийской песни "Вальсируя с Матильдой", которую часто называют неофициальным гимном Австралии. Для семьи это было выражением уважения к стране, где они, выходцы из Украины, нашли новый дом.

Во время поминальной службы раввин Егорам Ульман должен был на мгновение остановиться, чтобы собраться с мыслями и отдать дань уважения короткой жизни Матильды. Он признал, что его слова вряд ли принесут облегчение. За день до этого раввин Ульман также выступал на похоронах своего зятя, раввина Эли Шлангера, который погиб во время нападения на Бонди.

Лина Черных отметила, что семья девочки находится в состоянии глубокой печали, а младшая сестра Матильды, с которой девочка была "неразлучной", растеряна и опустошена.

На похороны в Сиднее прибыли генерал-губернатор Сэм Мостин и премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс. Участники церемонии почтили память Матильды, надев броши и наклейки с пчелами, символами, которые она особенно любила.

Самую старшую жертву похоронили в один день с погибшей девочкой

Самую молодую жертву стрельбы похоронили в тот же день, что и самого старшего пострадавшего – 87-летнего Александра Клейтмана, который пережил Холокост. По сообщению семьи, он погиб, защищая жену Ларису и придерживаясь своей еврейской веры. Местное отделение Хабада подтвердило, что Александр пытался уберечь жену от пуль нападавших.

В 2023 году издание JewishCare высоко оценило стойкость и силу супругов, отметив, что они являются живым свидетельством несокрушимости человеческого духа. В статье сообщалось, что Лариса и Александр пережили все ужасы Холокоста и позже мигрировали в Австралию из Украины.

"Воспоминания Алекса особенно ужасны; они вспоминают ужасные условия в Сибири, где он вместе с матерью и младшим братом боролся за выживание. Однако шрамы прошлого не остановили их от стремления к светлому будущему", – говорилось в материале.

Кроме жены, у погибшего осталось двое детей и 11 внуков.

Что предшествовало

В Австралии террористы расстреляли людей, которые праздновали Хануку. Двое стрелков убили по меньшей мере полтора десятка человек, а около 60 человек получили ранения. По информации очевидцев, двое вооруженных мужчин совершили "по меньшей мере 50 выстрелов".

Как писал OBOZ.UA, 13 декабря неизвестный открыл огонь в здании Браунского университета в штате Род-Айленд (США). Известно о двух погибших и девяти раненых, состояние подавляющего большинства которых медики оценивали как критическое.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!