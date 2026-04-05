Нужно ли мужчинам в Германии разрешение на выезд: история получила продолжение

В Германии мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, которые планируют находиться за границей более трех месяцев, формально должны получить разрешение от карьерного центра Бундесвера. Однако пока это требование фактически не действует, потому что военная служба в стране остается добровольной.

Об этом, ссылаясь на объяснения Минобороны страны, сообщает Der Spiegel. В ведомстве пояснили, что по действующему законодательству все разрешения на выезд мужчинам в возрасте 17-45 лет должны предоставляться автоматически. Представитель Минобороны отметил, что поскольку служба в Бундесвере добровольная,мужчины не должны специально подавать запросы на согласование выезда.

Кроме того, в Министерстве обороны сообщили, что в ближайшее время планируется внести уточнения в административные правила. В частности, в законодательстве закрепят то, что разрешение на выезд считается предоставленным автоматически, пока военная служба остается добровольной.

Также сейчас разрабатываются дополнительные положения, которые будут предусматривать исключения. Это должно помочь уменьшить бюрократию и упростить процедуры для граждан. Представители ведомства отмечают, что новые правила позволят четко определить, когда разрешение на выезд нужно оформлять, а когда оно предоставляется автоматически.

Что предшествовало

Ранее местные медиа сообщали, что в Германии мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, которые планируют находиться за границей более трех месяцев, должны получить разрешение от Центра карьеры Бундесвера. Разрешение нужно независимо от цели поездки. Норма заработала в январе этого года в рамках закона о модернизации военной службы.

Бундесвер объяснял требование необходимостью создания полного военного реестра для случая чрезвычайных ситуаций. Закон предусматривает автоматическое предоставление разрешений, а ведомство работает над исключениями и упрощением бюрократии.

Норма является частью реформы армии: планируется увеличение численности с 184 тысяч до 255 тысяч и введение общенационального призыва молодых мужчин в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, первые пять тысяч юношей, которые с начала 2026 года достигли совершеннолетия, уже получили повестки для прохождения первичного отбора. Новый механизм предусматривает рассылку писем с QR-кодом и индивидуальным 16-значным доступом к онлайн-анкете под названием "Военная служба".

