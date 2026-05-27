Новая глава разведки Британии назвала РФ серьезной угрозой для страны

Новая руководительница британской разведки Энн Кист-Батлер предупредила о росте угроз для страны со стороны России. По ее словам, особую опасность представляют атаки на критическую инфраструктуру и киберпространство.

Соответствующие заявления прозвучат в рамках ее первого публичного выступления в должности. Об этом сообщает ВВС.

Кист-Батлер в своей программной речи назвала Россию одной из главных угроз для безопасности страны. Согласно подготовленному тексту выступления, речь идет прежде всего о рисках для критической инфраструктуры, демократических процессов, логистических цепей и общественного доверия.

Фрагменты речи заранее были переданы журналистам. В них отмечается, что Великобритания вошла в "новый период радикальной неопределенности", где риск ошибочных решений на фоне кибератак со стороны России и Китая выше, чем когда-либо прежде.

Кроме России, в выступлении также будут подниматься вопросы деятельности Китая, развития искусственного интеллекта и угроз в сфере кибербезопасности. В то же время именно действия Москвы Кист-Батлер характеризует как системные и ежедневные.

По ее словам, Россия активно наращивает гибридные операции против Великобритании и стран Европы. Речь идет о сочетании кибератак, информационного воздействия и других форм косвенного давления.

Руководительница GCHQ отметит, что британская разведка вместе с партнерами в сфере обороны и безопасности постоянно работает над тем, чтобы уменьшить эти угрозы. По ее словам, ведомство действует непрерывно, реагируя на агрессивные действия и нестабильность в международной среде.

Речь состоится в Блетчли-парке – историческом месте, где во время Второй мировой войны базировалась британская криптографическая служба. Ожидается, что подобные выступления в дальнейшем станут ежегодными.

