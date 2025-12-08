Нидерланды поднимали в небо истребители из-за неизвестного беспилотника

Военнослужащие Королевских военно-воздушных сил Нидерландов утром 7 декабря поднимали в небо два истребителя F-35 из-за неизвестного БПЛА. В итоге дрон покинул территорию страны.

Видео дня

Система быстрого реагирования (QRA) была задействована в 10:20 (по местному времени). Министерство обороны сообщило на своем сайте, что неопознанный объект на радаре зафиксировала служба управления воздушным движением.

После этого армия задействовала два F-35. "Объект находился на высоте в воздушном пространстве Нидерландов, где идентификация и связь с авиадиспетчерами являются обязательными, но не подавал о себе сигналов через радио или транспондер", – отметили в МО.

Неизвестный объект оказался дроном. В оборонном ведомстве Нидерландов заявили, что он "покинул воздушное пространство и не представлял непосредственной угрозы". При этом пресс-служба признала, что происхождение беспилотника не установлено.

"Воздушное движение не было нарушено. Истребители F-35 вернулись на авиабазу "Волкель", – проинформировало командование.

В Нидерландах похвастались своей реакцией на инцидент: "Активация QRA – редкое явление, но указанный инцидент демонстрирует важность быстрого реагирования. Истребители F-35 находятся в режиме круглосуточной готовности и могут взлететь и перехватить неопознанный летательный аппарат в течение нескольких минут".

Как писал OBOZ.UA, ранее Институт изучения войны заявил, что неопознанные БПЛА все чаще пролетают над европейской военной инфраструктурой. К примеру, во Франции над базой атомных подводных лодок вечером 4 декабря зафиксировали пять неопознанных беспилотников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!