Немецкого пенсионера поймали на контрабанде наркотиков: где он прятал килограммы кокаина и марихуаны

Пенсионера из Германии задержали за контрабанду наркотиков, которую он перевозил между Германией и Нидерландами. Кокаин и марихуану он прятал в чрезвычайно неожиданном месте – за радиоприемником своего автомобиля, что привело к задержанию после серии перевозок наркотиков через границы.

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Об этом сообщает издание Der Spiegel. Мужчина, которому, вероятно, не хватало пенсии, решил заработать дополнительные деньги через незаконные схемы. В течение нескольких месяцев, с октября 2022 года по май 2023 года, он регулярно перевозил наркотики и наличные в термоусадочной упаковке. Для этого он использовал автомобиль, предоставленный ему его клиентами, а сам процесс доставки осуществлял по маршруту Германия-Нидерланды.

Контактные лица, с которыми он сотрудничал, находились в таких городах, как Гаага, Венло и Франкфурт. Стоимость его курьерской работы колебалась между 500 и 1000 евро за доставку. Эта прибыль не была большой, но, вероятно, она стала привлекательной для пенсионера, который искал способы улучшить свое финансовое положение.

Во время судебного процесса в Региональном суде Эссена мужчина признал свою вину. Он признался, что перевозил наркотики и наличные, а также активно способствовал незаконному обороту этих товаров. Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков и наличных денег.

Как сообщал OBOZ.UA, итальянские правоохранители во время масштабной операции в Палермо и нескольких других регионах страны арестовали сразу 130 человек одного из самого влиятельного мафиозного клана Италии. Кроме того, дополнительные ордера на арест были выданы на 33 подозреваемых, которые уже находятся в местах лишения свободы.

Также в Киеве правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в сбыте наркотиков. По данным следствия, фигуранты приехали в столицу в поисках работы и решили зарабатывать продажей запрещенных веществ. Теперь им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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