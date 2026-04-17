'Не все можно решить политическим путем': Зеленский озвучил предложения по свободе судоходства в Ормузском проливе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе нужны не только политические решения, но и конкретные действия по безопасности. По его словам, нынешние решения будут иметь глобальные последствия для стабильности морских маршрутов.

Об этом Зеленский сказал во время онлайн-заседания по безопасности судоходства в Ормузском проливе. Мероприятие было посвящено координации международных усилий для защиты ключевых торговых путей.

Политических решений недостаточно

Зеленский подчеркнул, что ситуация в Ормузском проливе требует четких и конкретных решений, чтобы избежать затяжной нестабильности. Он привел пример Газы, где после конфликта до сих пор не удалось полностью стабилизировать ситуацию с безопасностью.

"В Ормузе есть задачи безопасности, которые нельзя решить только политическими решениями", – подчеркнул президент.

По его словам, важно уже сейчас определить зоны ответственности – что зависит от международного сообщества, а что от США. Также необходимо активно привлекать страны Ближнего Востока, учитывая их интересы.

Украина предлагает военный опыт

Президент призвал как можно быстрее организовать встречу военных команд для проработки формата миссии по безопасности в Ормузе. Украина, по его словам, может поделиться собственным опытом.

Зеленский напомнил, что Украина уже реализовывала подобные задачи в Черном море, где обеспечивала сопровождение торговых судов, разминирование и защиту от воздушных атак.

"Россия также пыталась заблокировать наше море, и мы имеем опыт сопровождения торговых судов, разминирования, защиты от воздушных атак и общей координации таких операций. Украинцы уже работают в регионе Залива над безопасностью в воздухе. Мы также можем способствовать безопасности на море", – отметил он.

Влияние войны в Иране на безопасность в Европе

Президент также отметил, что война в Иране негативно влияет на безопасность в Европе из-за войны России против Украины. По его словам, Россия не уменьшает интенсивность ударов по Украине, а США могут ослаблять давление на Москву.

Это может привести к дефициту вооружения, в частности систем противовоздушной обороны, предостерег Зеленский. Поэтому Европа должна усиливать собственные оборонительные возможности.

"Итак, Европа должна делать еще более сильные шаги для защиты жизней, прежде всего для противодействия баллистическим угрозам и сохранению давления на Россию. Я благодарен всем странам, которые помогают нам в этом, в частности поставляют средства противовоздушной обороны, поддерживают PURL и ускоряют внутреннее производство", – подчеркнул президент.

Мир должен больше полагаться на себя

Зеленский подчеркнул, что ключевые регионы мира должны брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Речь идет о Европе, странах Ближнего Востока и Азии, а также Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

По его словам, только скоординированные действия и усиление региональной ответственности позволят эффективно противодействовать новым вызовам и гарантировать стабильность глобальных торговых маршрутов.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран объявил об открытии Ормузского пролива. Причиной послужило прекращение огня в Ливане. Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил разблокирование Ормуза.

