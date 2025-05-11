'Не время для добросовестной дискуссии': в МИД Венгрии объяснили, почему отменили переговоры о национальных меньшинствах с Украиной

Правительство Венгрии отменило запланированные переговоры с Украиной по правам национальных меньшинств. Причиной стали последние события, которые, по словам венгерской стороны, делают невозможным конструктивный диалог.

Видео дня

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр после встречи 29 апреля в Будапеште с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной. По его словам, тогда стороны договорились продолжить переговоры на экспертном уровне 12 мая, чтобы продвинуться в решении вопроса прав венгерского меньшинства на Закарпатье.

Однако, как отметил дипломат, события последних дней значительно усложнили атмосферу для конструктивного диалога. Речь идет, в частности, об операции украинских спецслужб в Закарпатской области, проведенной на основании обвинений в шпионаже, о которой было немедленно сообщено в медиа – всего за три дня до запланированной встречи.

"Вчерашние слушания я отменил, поскольку события последних дней в украинско-венгерских отношениях не способствуют проведению добровольных и конструктивных переговоров на такую важную и чувствительную тему, как права меньшинств. Акция, осуществленная в пятницу на Закарпатье, и ее быстрое обнародование в СМИ, ставят под сомнение искренность намерений украинской стороны к открытому диалогу", – подчеркнул Мадьяр.

Несмотря на это, он подчеркнул, что Венгрия остается открытой к дальнейшим переговорам, если будут созданы надлежащие условия. В МИД также отметили, что внимательно следят за развитием ситуации и готовы вернуться к обсуждению, как только диалог станет возможным.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии отложило переговоры с Украиной по вопросу национальных меньшинств. Встреча представителей двух государств должна была состояться 12 мая. Переговоры были перенесены по инициативе венгерской стороны. Встреча украинской и венгерской делегаций должна была стать началом регулярных переговоров.

Служба безопасности впервые в истории Украины разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб нашему государству. Злоумышленники собирали информацию о военной защищенности Закарпатья, искали уязвимые места в наземной и воздушной обороне.

В ответ на это Венгрия выслала двух украинских дипломатов, зеркально обвинив их в шпионаже. Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался на "все более сильную антивенгерскую пропаганду" в Украине и "кампанию по дискредитации против венгров".

Украина 9 мая в ответ на действия Венгрии объявила о высылке двух ее дипломатов. Представители Будапешта должны покинуть нашу страну в течение 48 часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!