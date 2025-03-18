'Не в слишком далеком будущем': Трамп анонсировал визит Си Цзиньпина в США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страну посетит глава Китая Си Цзиньпин. Этот визит якобы состоится "не в очень отдаленном будущем".

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Это происходит на фоне торговой войны между США и Китаем, новый виток которой дал Трамп, введя 20% пошлины на китайские товары. Об этом пишет Financial Times.

Трамп, выступая 17 марта в вашингтонском Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, заявил, что глава Китая якобы "приедет в не очень отдаленном будущем" в Соединенные Штаты. Если бы этот визит состоялся, пишет издание, это стало бы сильнейшим сигналом о потенциальном саммите между двумя государствами, который сейчас выглядит все более недосягаемым на фоне усиления торговой войны.

"Белый дом не ответил на запрос о комментарии относительно того, начали ли Вашингтон и Пекин переговоры о саммите. Посольство Китая в Вашингтоне отказалось от комментариев. Один человек, знакомый с ситуацией, охладил тех, кто считает, что визит Си состоится вскоре, сказав, что никаких дискуссий о такой встрече не было. Переговоры на уровне министров с США по торговому соглашению еще не начались, сообщил другой человек, знакомый с этим вопросом в Пекине", – пишет Financial Times.

Издание также отмечает, что значительная часть аналитиков считает, что Си вряд ли встретится с Трампом, не согласовав предварительно некоторые элементы соглашения.

"Саммит ознаменовал бы важный дипломатический шаг для геополитических соперников и мог бы дать транснациональным компаниям и инвесторам представление о том, насколько жесткую позицию намерен занять Трамп в отношениях с Китаем. Трамп уже начал новую торговую войну с Пекином — после торговых действий во время его первого срока — введя 20-процентную пошлину на импорт из Китая. Пекин ввел пошлины на американские товары стоимостью примерно 22 миллиарда долларов, направленные на сельскохозяйственный сектор Америки", – говорится в публикации.

Китайская сторона не озвучивала никаких заявлений о возможной встрече двух лидеров с момента вступления Трампа в должность в январе этого года. Несмотря на то, что новый президент США приглашал главу КНР на свою инаугурацию, Китай отправил вместо него вице-президента Хань Чжэна.

Бывший ведущий аналитик ЦРУ по Китаю Кристофер Джонсон подчеркнул, что встреча Трампа с Си в начале срока была бы "переворотом" для лидера США. Но он считает, что Си вряд ли согласится, если не будет тайного двустороннего канала, который даст ему уверенность, что риски такого визита оправданы.

"Все инстинкты Си препятствуют слишком быстрому визиту. Он пришел к выводу, что его ранний визит в Мар-а-Лаго в первый срок Трампа был ошибкой", — отметил Джонсон, возглавляющий консультационную компанию China Strategies Group.

По мнению Джонсона, риски связаны с тем, что Си не знает результатов торгового исследования, связанного с Китаем, которое Трамп распорядился завершить до 1 апреля.

"Кажется, сейчас он доволен тем, что позволил Трампу повысить тарифы без четкого перехода, который научил бы его, что Китай — это не Канада, Мексика или Панама", — подчеркнул эксперт.

Financial Times добавляет, что Си встретится с десятками руководителей из США и других стран на следующей неделе после Форума развития Китая, высокопоставленного события, где руководители могут общаться с чиновниками Китая.

"Стив Дейнс, сенатор-республиканец от Монтаны, близкий к Трампу, посетит Пекинский форум, что является редким шагом американского политика, который, как он надеется, приведет к встрече с Си от имени американского президента. На прошлой неделе Financial Times сообщила, что Дейнс хотел быть назначенным представителем президента, чтобы способствовать встрече с Си, что офис сенатора опроверг", – отмечает издание.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал возможность приглашения российского диктатора Владимира Путина в Белый дом. По его словам, сейчас переговоры по завершению российско-украинской войны вступают в "критическую стадию", после разговора с российским диктатором 18 марта Трамп надеется на определенное движение в направлении мира.

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