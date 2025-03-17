'Переговоры вступают в критическую стадию': Трамп прокомментировал возможность приглашения Путина в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с российским диктатором Владимиром Путиным завтра, 18 марта, утром (по американскому времени). По его словам, этот разговор будет очень важным, ведь переговоры по Украине вступают в "критическую стадию".

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Об этом Трамп сообщил во время общения с журналистами в Космическом центре имени Кеннеди. Он выразил надежду, что разговор с Путиным будет удачным.

"Уже завтра у нас будет очень важный звонок. Мы подходим к очень критической стадии и мы хотим завершить все это дело с Россией и Украиной. И я думаю, что Украина этого хочет. Я знаю, что они этого хотят. Все хотят, Это ужасные смерти, кровопролитие невероятное, такое мало кто видел", – сказал лидер США.

По словам Трампа, Киев и другие "игроки" поддерживают необходимость завершения войны.

Отвечая на вопрос журналистов, на сколько он оценивает готовность России согласиться на 30-дневное перемирие, президент США ответил: "Они согласятся".

Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос, пригласит ли он кремлевского диктатора в Белый дом, если будет подписано мирное соглашение.

"Я даже не хочу это обсуждать. Я должен получить соглашение. Я должен подписать соглашение. Иногда убивают 200 человек в неделю и мы должны подписать это соглашение. И это единственное, о чем я думаю", – сказал президент США.

Напомним, в Белом доме сделали несколько заявлений в преддверии разговора Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В администрации президента США отметили, что Трамп готов привлечь рычаги давления на Москву, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий. Потому что "достижения мира в Украине никогда не было так близко". Там подтвердили, что Запорожская АЭС является частью переговоров между политиками.

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