Не только динозавры: в Болгарии обнаружили останки животных, живших более 83 млн лет назад. Фото

В Болгарии ученые обнаружили останки животных, населявших Землю более 83 миллионов лет назад – динозавров и не только. Первые дни экспедиции болгарских палеонтологов оказались очень эффективными: были найдены фрагменты разных животных, живших в позднем меловом периоде.

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Одними из самых впечатляющих находок стали два позвонка больших рептилий, вероятно, динозавров. Об этом сообщили на странице Национального музея естествознания Болгарии в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Также были найдены еще две пока не идентифицированные кости.

Кроме того, палеонтологи также обнаружили несколько крупных фрагментов черепаховых раковин, а также два частично сохранившихся зуба – один принадлежал крокодилу, а второй – хрящевой рыбе. Среди окаменелостей беспозвоночных также выделяются несколько клещей, один из которых пока что является крупнейшим среди найденных на этой территории.

Экспедиция палеонтологов вблизи Труна продлится до 11 августа, к ним уже должны были присоединиться несколько студентов-геологов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученым впервые за почти столетие исследований удалось реконструировать череп Crassigyrinus scoticus (в переводе – толстый головастик) – животное, похожее на современных крокодилов, которое 330 миллионов лет назад было одним из самых страшных хищников. Ученые неофициально называют его головастиком из ада.

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