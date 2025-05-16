'Не соответствует нашим принципам': в ООН самоустранились от американского плана помощи сектору Газа

В Организации Объединенных Наций не будут поддерживать план США по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа в обход боевиков ХАМАС, которые удерживают там власть. В ООН считают, что этот план "не является беспристрастным, нейтральным или независимым".

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С таким заявлением выступил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак. Его слова в четверг, 15 мая, процитировало издание Times of Israel.

"Этот конкретный план распределения не соответствует нашим основным принципам, включая принципы беспристрастности, нейтралитета, независимости, и мы не будем в нем участвовать", – заявил он журналистам.

Отметим, что новый план Штатов относительно гумпомощи Газе представил американский посол в Израиле Майк Хакаби. Предлагается создать частный "Гуманитарный фонд Газы" (Gaza Humanitarian Foundation), который будет раздавать помощь жителям сектора под охраной частных военных компаний США.

По словам Хакаби, солдаты ЦАХАЛ не будут раздавать помощь, но обеспечат безопасность процесса. По данным CNN, первоначально будут созданы четыре распределительных пункта для 1,2 млн палестинцев.

Организация GHF была создана в тесном сотрудничестве с Израилем для надзора за распределением гуманитарной помощи в секторе Газа так, чтобы не допустить ее перенаправления ХАМАС на фоне растущего недоверия между Иерусалимом и поддерживаемыми ООН группами помощи, которые действуют в секторе до настоящего времени.

Хотя фонд поддерживается администрацией американского президента Дональда Трампа, его развертывание было нестабильным, поскольку многие международные организации отказывались сотрудничать из-за строгих условий, которые Израиль выдвигает для его операций.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов выпустило 9 мая заявление, где раскритиковало новый план и призвало допустить гумпомощь в сектор Газа без каких-либо условий. Как пишет агентство AFP, критика может быть связана с тем, что план не предполагает участия ООН и международных гуманитарных организаций в распределении помощи.

Том Флетчер, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, назвал план США "фиговым листком для дальнейшего насилия и перемещения" палестинцев в Газе.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел за закрытыми дверями встречу с представителями Совета Безопасности ООН. Они обсуждали эскалацию конфликта в секторе Газа.

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