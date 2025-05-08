Спецпосланник Трампа Уиткофф встретился с членами Совбеза ООН за закрытыми дверями: о чем говорили

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел за закрытыми дверями встречу с представителями Совета Безопасности ООН. Главной темой обсуждения была ситуация на Ближнем Востоке, в частности эскалация конфликта в секторе Газа.

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Об этом сообщает France24. Встреча в Нью-Йорке состоялась на следующий день после официальной церемонии, на которой Уиткофф был приведен к присяге в качестве спецпредставителя США.

Во время мероприятия Дональд Трамп намекнул на предстоящее "очень большое объявление", которое ожидается перед его поездкой на Ближний Восток на следующей неделе. Детали этого анонса пока не раскрываются.

Стив Уиткофф – миллиардер и девелопер, известный как один из ближайших союзников Трампа. Как спецпосланник, он занимается ключевыми геополитическими направлениями: конфликтом между Израилем и ХАМАС, войной в Украине, а также ядерной программой Ирана.

После встречи большинство дипломатов воздержались от комментариев относительно ее содержания.

"Это было конфиденциально", – коротко отметил посол Пакистана Асим Ифтихар Ахмад. Посол Панамы Элой Альфаро де Альба уточнил, что встреча была неофициальной и касалась различных тем, не только ситуации в Газе.

Также в среду Уиткофф провел отдельную встречу с постпредом Израиля при ООН Дэнни Даноном. По словам Данона, они имели "важную дискуссию по региональным вопросам" и продолжат тесное сотрудничество между Израилем и США.

Отметим, что с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года США до сих пор не имеют постоянного представителя в ООН, что, по словам некоторых дипломатов, затрудняет коммуникацию с Вашингтоном.

Как сообщал OBOZ.UA, газета New York Post недавно написала, что Стив Уиткофф вызвал разочарование Вашингтона своим подходом к переговорам с Ираном и РФ – двумя главными противниками Америки. В администрации Дональда Трампа недовольны, что чиновник участвует в переговорах на самом высоком уровне в одиночку и даже прибегает к услугам кремлевских переводчиков, нарушая дипломатические процедуры.

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