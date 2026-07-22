Государственный секретарь США Марко Рубио в кулуарах конференции глав МИД стран АСЕАН в филиппинской Маниле заявил, что Китай и США являются двумя сильнейшими странами мира и двумя крупнейшими мировыми экономиками. Поэтому Пекин и Вашингтон должны поддерживать стабильные отношения, несмотря на существующие разногласия.

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Об этом он заявил во время своей пресс-конференции. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента США.

"Обе стороны это (наличие разногласий – Ред.) признают, и нам придется работать с этим. На мой взгляд, такие разногласия никуда не исчезнут в ближайшем будущем, и наша задача состоит в том, чтобы управлять ими так, чтобы они никогда не выходили из-под контроля", – отметил госсекретарь.

Политик пояснил, что Белый дом всегда будет защищать национальные интересы США, так же как и правительство Си Цзиньпиня будет отстаивать интересы Пекина, из-за чего жесткие дискуссии будут продолжаться.

"Но я считаю, что есть определенные сферы для потенциального сотрудничества. Поэтому работа, которую нам предстоит выполнить до сентября, заключается в том, чтобы определить такие сферы, чтобы мы могли заложить основу для очень позитивного визита в Вашингтон в сентябре. Поэтому мы много говорили об этом", – добавил Рубио.

Отметим, что госсекретарь США и глава МИД Китая Ван И встретились в кулуарах 59-й конференции министров стран АСЕАН в филиппинской Маниле, где обсуждали детали предстоящего визита генерального секретаря Коммунистической партии КНР Си Цзиньпиня в Вашингтон, который должен состояться в сентябре этого года.

"Обе стороны признали встречу прагматичной, позитивной и конструктивной и договорились подготовиться к обмену на высоком уровне на следующем этапе и содействовать прогрессу в конструктивных стратегических и стабильных отношениях между Китаем и США", – отмечается в сообщении МИД Китая.

Напомним, ранее Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен и в дальнейшем поддерживать отношения с Россией, несмотря на некоторые вопросы и разногласия. По его словам, полностью разрывать отношения с Кремлем было бы безответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, он также заявлял, что администрация Трампа объявила о масштабной общегосударственной кампании, направленной на демонтаж Международного уголовного суда. По мнению Рубио, МУС фактически "ведет войну против США не с помощью пуль или ракет, а используя силу так называемого международного права".

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