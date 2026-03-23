'Не пытайтесь говорить': Пашинян поссорился с беженкой из Нагорного Карабаха, а потом извинился за инцидент. Видео

В метро Еревана(Армения) вспыхнул конфликт между премьер-министром Николо Пашиняном и дочерью полевого командира. После эмоциональной ссоры Пашинян лично извинился перед женщиной и ее сыном и предложил встречу для спокойного обсуждения.

По данным местных медиа, инцидент произошел 22 марта во время поездки Пашиняна в ереванском метро. В тот день премьер раздавал значки в форме карты Армении.

Напряжение возникло, когда Пашинян предлагал подарить ребенку значок в виде карты Армении. Беженка из Нагорного Карабаха, Армине Мосиян, дочь погибшего полевого командира Меружана Мосияна, ответила, что они из Арцаха и "имеют другую карту".

"Теперь вы приехали сюда и говорите: "Нет, мы хотим вернуться". А мы потратили миллиарды, заработанные гражданами Армении, на то, чтобы вы там оставались. Так почему же вы не остались? Не пытайтесь вы, беглецы, говорить, что это я сдал Карабах", – заявил политик в ответ на упреки.

Видео ссоры быстро разлетелось по сети. После возмущения общества Пашинян объяснил, что не может сдерживать эмоций, когда речь идет о потере Нагорного Карабаха в 2023 году, и назвал это своим "недостатком". Он признал, что "что-то сказал не так, говорил с неправильной жестикуляцией", и извинился перед Армине Мосиян и ее сыном.

"Я знаю, что вы откажетесь и, возможно, скажете несколько грубых слов вслед. Я смиренно это принимаю, но если вдруг вам придет в голову договориться и поговорить на камеру или телефон – спокойно, без эмоций, – знайте, что я к вашим услугам и заранее принимаю это приглашение", – сказал премьер.

