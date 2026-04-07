Новый иранский аятолла Моджтаба Хаменеи пока не способен полноценно управлять страной. Аятолла до сих пор проходит лечение в Куме после совместного авиаудара США и Израиля, в результате которого погиб его отец, Али Хаменеи.

Видео дня

Об этом сообщает американская газета The Times. Опираясь на данные МОССАДа и ЦРУ, аятолла находится в 140 км к югу от Тегерана, в Куме, который считается духовным центром ислама шиитского толка.

Что происходит в Куме

Издание пишет, что Али Хаменеи сейчас готовят к захоронению в Куме, где уже готовятся строить "большой мавзолей для нескольких захоронений", что может означать, что рядом могут похоронить и других членов его семьи, а возможно и самого Моджтабу Хаменеи, отметили в The Times.

Где находится новый иранский аятолла, как считается, в Лэнгли и Тель-Авиве знают уже некоторое время, но ранее такую информацию не обнародовали.

В то же время в Тегеране подтвердили, что младший Хаменеи был ранен в результате того же авиаудара в первый день операции антииранской коалиции, в результате которого погибли его отец, мать, жена Зара Хаддад-Адель и один из сыновей.

Нового аятоллу даже не видели живым

После начала войны, как отмечают журналисты, Моджтаба Хаменеи никогда публично не появлялся, несмотря на то, что иранские провластные СМИ несколько раз передавали заявления от его имени, а также публиковали сгенерированные ИИ видео, которые должны были бы "подтверждать его деятельность".

"В то же время отсутствие живых обращений и записей породило сомнения относительно его реального состояния", – говорится в материале.

Несмотря на официальные заявления режима аятолл, появились предположения, что реальную власть получили силовики Корпуса стражей Исламской революции, а сам Хаменеи выполняет скорее символическую роль.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметил то, что Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике, отмечая, что его никто не видел. Он добавил, что действующая структура Ирана является "нечеткой" после ликвидации нескольких высокопоставленных духовных деятелей и лидеров.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Хаменеи-младший был ранен и, вероятно, искалечен. Глава Пентагона подчеркнул, что на момент удара 28 февраля, никаких снимков нового аятоллы обнародовано не было.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!