"Не можем игнорировать геополитическую среду": Португалия отказалась от покупки F-35 из-за заявлений Трампа

Португалия решила не заменять свои истребители F-16 современными F-35. Главной причиной стали непредсказуемые заявления президента США Дональда Трампа по НАТО.

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Несмотря на то, что военно-воздушные силы Португалии рекомендовали правительству приобрести самолеты F-35 производства Lockheed Martin, покидающий пост министр обороны Нуну Мело заявил, что "предсказуемость союзников" является ключевым фактором при принятии такого решения. Об этом пишет Politico.

"Мы не можем игнорировать геополитическую среду в нашем выборе. Недавняя позиция Соединенных Штатов в контексте НАТО... должна заставить нас подумать о лучших вариантах, потому что предсказуемость наших союзников является большим преимуществом, которое следует принимать во внимание", – сказал Мело.

Лиссабон опасается, что Вашингтон может ограничить доступ к обновлениям программного обеспечения, запасным частям и другим критически важным компонентам для F-35. Министр обороны отметил, что мир изменился, и теперь США могут устанавливать ограничения на использование самолетов в определенных сценариях.

"Мир изменился... И этот наш союзник может наложить ограничения на использование, техническое обслуживание, компоненты и все, что касается того, чтобы самолеты были в рабочем состоянии и использовались во всех типах сценариев", — пояснил он.

По словам Мело, у Португалии есть несколько альтернатив, которые следует рассмотреть, особенно в контексте европейского производства.

Представитель Lockheed Martin заявил, что компания ценит партнерство с Португалией и надеется на его продление. При этом вопрос военных контрактов на F-35 и иностранных продаж должно решать правительство США.

В отличие от Португалии правительство Нидерландов не отказывается от контракта на закупку F-35. Однако Лиссабон еще не подписал ни одного соглашения, оставляющего возможности для просмотра будущих решений.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза принял решение распустить парламент и назначить досрочные выборы на 18 мая. Причиной стала невозможность добиться консенсуса между позициями правительства и оппозиции.

Ранее парламент Португалии отказался предоставить вотум доверия правоцентристскому правительству премьер-министра Луиша Монтенегру. Таким образом, теперь премьер уходит в отставку, а его правительство становится и остается "временным" до избрания нового.