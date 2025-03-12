Парламент Португалии выразил вотум недоверия правительству: что это значит

Парламент Португалии отказался предоставить вотум доверия правоцентристскому правительству премьер-министра Луиша Монтенегру. Таким образом, теперь премьер уходит в отставку, а его правительство становится и остается "временным" до избрания нового.

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Только 88 законодателей Португалии проголосовали за предоставление вотума доверия, который запросило правительство страны – 142 проголосовали против. Как отмечает Reuters, вотум доверия правительство запросило из-за скандала, в эпицентре которого находится бизнес семьи Монтенегру.

Считается, что у премьера есть конфликт интересов своей должности и консалтинговой фирмы, принадлежавшей Монтенегру. Сам премьер утверждает, что передал контроль над фирмой в руки жены и детей, когда стал лидером социал-демократов, то есть еще в 2022 году, и с тех пор не участвовал в ее управлении.

"Инсинуация о том, что я смешал свой бизнес и политическую деятельность, абсолютно неправдива и даже оскорбительна. А повторная неправда не становится правдой, хотя и загрязняет политическую среду. Этим питается популизм", – сказал премьер в парламенте перед голосованием.

Правительство попросило у законодателей дать ему вотум доверия, заявив, что "необходимо развеять неуверенность" по поводу будущего избранных министров и их руководителя, премьера страны.

Президент страны Марсело Ребелу де Соуза уже проконсультировался с основными политическими партиями и своим консультативным государственным советом, после чего заявил, что "новые внеочередные выборы неизбежны". Он добавил, что новые выборы должны пройти уже в середине мая.

Это будут третьи за последние три года досрочные выборы.

Отправленный в отставку премьер Монтенегру говорит, что правительство "сделало все возможное, чтобы избежать внеочередных выборов". Его администрация даже согласилась на расследование парламентской комиссии касаемо деятельности предприятия семьи Монтенегру.

Однако Монтенегру заявил, что если будет создана парламентская комиссия, расследование не может длиться более двух месяцев (ранее он вообще исключал возможность расследования), потому что "любое более длительное расследование истощило бы" правительство.

Однако законодатели не согласились с тем, что еще не созданной комиссии уже навязывает сроки ее деятельности. Так или иначе, парламент отклонил как предложение расследования, так и предложение предоставления вотума доверия премьеру.

Отметим, что именно с Луишем Монтенегро и президентом Марселом Ребелом де Соузой в прошлом году украинский лидер подписал двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в одной из португальских школ разгорелся скандал, ведь на уроках детей не отпускали в туалет и они, "приучаясь к дисциплине", начали справлять потребности прямо в классе.

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