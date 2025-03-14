Президент Португалии распустил парламент: когда состоятся досрочные выборы

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза принял решение распустить парламент и назначить досрочные выборы на 18 мая. Причина в невозможности добиться консенсуса между позициями правительства и оппозиции.

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Решение президентом было одобрено 13 марта после заседания Государственного совета – консультативного органа, участие которого обязательно для решений такого рода. Об этом сообщает RTP.

11 марта в результате голосования за вотум недоверия, правоцентристское правительство меньшинства премьер-министра Луиса Монтенегро было отправлено в отставку парламентом Португалии. Глава правительства попал в скандал из-за конфликта интересов. По данным журналистов, консалтинговая фирма, принадлежащая семье Монтенегро, заключила контракты с частными компаниями, что якобы привело к обогащению премьера.

Сам Монтенегро отверг эти упреки и во время слушаний в парламенте подчеркнул, что любые подозрения в отношении него являются лишь "инсинуациями". Он подверг критике оппозицию и заявил, что главной причиной роспуска является "успех нынешнего правительства и популярность премьер-министра".

Президент заявил, что между позициями правительства и оппозиции "договориться было невозможно". По его словам, "не существует никакой золотой середины" или возможного консенсуса между сторонами в нынешнем кризисе.

"Нельзя одновременно доверять и не доверять человеку с нравственной или моральной точки зрения, в этом случае премьер-министру, а значит, и правительству", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Португалию в мае 2024 провел переговоры с Луишем Монтенегру и Марселу Ребелу де Соузой. Они подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области безопасности.