'Не исключаем такого варианта': главнокомандующий ВС Норвегии заявил о риске вторжения России

Норвегия не исключает возможности будущего вторжения России на свою территорию в случае эскалации противостояния с НАТО. По оценке норвежского военного руководства, такой шаг может быть связан не с экспансией, а со стремлением Кремля обезопасить собственные ядерные активы на Крайнем Севере.

Видео дня

Речь идет прежде всего о Кольском полуострове. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен в интервью The Guardian.

Именно там сосредоточена значительная часть российского ядерного потенциала – атомные подводные лодки, наземные ракетные комплексы и авиация, способная нести ядерное оружие. Именно эти силы, как отметил генерал, остаются ключевым инструментом сдерживания США в случае масштабного конфликта.

Он отметил, что Россия не имеет таких же целей в отношении Норвегии, как в отношении Украины или других постсоветских государств. В то же время военное командование Осло вынуждено учитывать сценарий "ограниченного захвата" как элемент стратегического планирования в северном регионе, чтобы не допустить потери контроля над критически важной для НАТО территорией.

Отдельно Кристофферсен раскритиковал недавние заявления президента США Дональда Трампа о роли союзников в международных операциях.

Он назвал неприемлемыми слова Трампа о якобы отсутствии войск НАТО на передовых позициях в Афганистане, подчеркнув, что сам неоднократно служил там и имеет многочисленные подтверждения со стороны американских военных.

Также норвежский генерал негативно оценил риторику Белого дома в отношении Гренландии, предостерегая, что подобные заявления лишь усиливают напряжение в Северной Атлантике и играют на руку России в условиях роста геополитической нестабильности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что самой большой внешней угрозой для Норвегии является Российская Федерация. Скорее всего, она будет проводить диверсии, разведку и операции влияния против Запада.

