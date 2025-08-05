'Не хочу иметь ничего общего': антиукраинская конгрессвумен Грин заявила о готовности покинуть Республиканскую партию

Американский ультраправый политик, член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, известная своей приверженностью к Дональду Трампу, теориями заговоров и антиукраинскими заявлениями, сказала, что "практически разочаровалась" в Республиканской партии, к которой она принадлежит. Конгрессвумен намекнула, что она может ее покинуть, так как партия отошла от позиций MAGA (Make America Great Again – "Сделаем Америку снова великой").

Видео дня

Об этом Грин заявила в разговоре с Daily Mail. По словам политика, ее верность президенту остается неизменной, но она видит тревожные сигналы со стороны некоторых республиканцев, поэтому, возможно, "пришло время ей уйти" из Республиканской партии.

"Я не знаю, это Республиканская партия отворачивается от меня, или я уже не так сильно идентифицирую себя с Республиканской партией. Я не знаю, что именно", – сказала Грин.

Чем Грин разочаровали республиканцы

"Я думаю, что Республиканская партия отвернулась от политики "Америка превыше всего", от рабочих и обычных американцев", – отметила она.

По мнению политика, Республиканская партия возвращается к своему "неоконсервативному" прошлому, а ее лидеры, "старые добрые парни", являются грозными противниками настоящей программы MAGA.

Она также заявила, что "совсем не боится" Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США, также члена Республиканской партии.

Сама Марджори Тейлор Грин хочет, чтобы США прекратили предоставление иностранной помощи, продолжали использовать DOGE для сокращения государственных расходов, прекратили увеличивать государственный долг и следили за инфляцией.

"Как насчет всех этих проблем? Вы знаете, что я не имею представления, что, черт возьми, произошло с Республиканской партией. Я действительно не знаю. Но я скажу вам одно: я не хочу иметь ничего общего с тем курсом, который она выбрала, и меня это просто больше не интересует", – сказала 51-летняя законодательница.

Она добавила, что чувствует, что Республиканская партия штата Джорджия неадекватно оценивает избирателей. Конгрессвумен сказала, что рада, что не участвует в предстоящих выборах в Сенат.

Политик также отметила, что она не видит близких союзников среди членов Республиканской партии, особенно женщин, которые бы отстаивали вопросы, которые ее больше всего интересуют.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году республиканка Марджори Тейлор Грин вынесла на голосование предложение об отставке спикера Майка Джонсона, однако большинство членов Палаты представителей Конгресса США отклонили его.

Только 11 республиканцев тогда поддержали инициативу Грин, тогда как 196 их партийцев проголосовали против отставки Джонсона. 163 демократа также выразили свою поддержку спикеру Майку Джонсону.

А партнер Грин, репортер Брайан Гленн, "отличился" уже в этом году. Именно он спросил у президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме о том, есть ли у того костюм, и обвинил главу государства в "неуважении". Место в Овальном кабинете Гленн получил после того, как Белый дом заблокировал доступ для журналистов Associated Press.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!