Не Гренландия: назван другой остров в Арктике, на который мог положиться Путин

Лидеры местной власти норвежского архипелага Шпицберген заявят о росте напряжения в Арктике на фоне активизации России и дискуссий в США относительно безопасности северного региона. Москва все громче ставит под сомнение отдельные аспекты суверенитета Норвегии над территорией.

Тогда как Осло усиливает патрулирование и призывает союзников к сдержанности, чтобы не нарушить условия международного договора. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Архипелаг, находящийся под суверенитетом Норвегии в соответствии с договором 1920 года, имеет особый международный статус: страны-подписанты, среди которых Россия, США и Китай, могут осуществлять там экономическую деятельность при условии демилитаризации территории.

Несмотря на это, в российском шахтерском поселке Баренцбург сохраняется заметное присутствие Москвы – от рублевых зарплат и российских СМИ до государственной символики.

В последнее время напряжение растет из-за заявлений российских политиков. В частности, депутат Госдумы Андрей Гурулев публично говорил о "необходимости" Шпицберегена для РФ и возможности усиления военной инфраструктуры в Арктике.

В ответ Норвегия увеличила морские патрули, ужесточила правила для иностранцев и заявила о намерении активнее исследовать морское дно вблизи архипелага, где могут содержаться залежи редкоземельных металлов. Мэр административного центра Лонгьирбюена подчеркивает, что стратегия Норвегии остается неизменной – "сохранять спокойствие и работать с союзниками".

В то же время эксперты предупреждают, что в случае прямого конфликта между НАТО и Россией архипелаг может стать одним из первых объектов стратегического противостояния из-за своего расположения на маршрутах потенциальных ракетных ударов и вблизи так называемого "Медвежьего разрыва" между материковой Норвегией и островами.

На этом фоне в Баренцбурге Москва пытается расширить научное присутствие и привлечь иностранных исследователей, тогда как отношения между норвежской и российской общинами значительно охладели после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Норвегия присоединилась к западным санкциям против Москвы, а службы безопасности страны усилили контроль за деятельностью иностранных структур на архипелаге.

