Не египтяне: выяснилось, кто и когда построил Великую пирамиду

Писатель из Великобритании Грэм Хэнкок заявил, что Великая пирамида в Египте могла быть построена не фараоном Хеопсом (Хуфу) 4500 лет назад, а исчезнувшей цивилизацией еще 12,5 тыс. лет назад, Причем строительство могло занять сотни и даже тысячи лет.

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По словам Хэнкока, на это указывают геологические и астрономические данные, пишет британская газета Daily Mail. "Нет никаких сомнений в том, что части Великой пирамиды были достроены и завершены древними египтянами. Я не пытаюсь их опровергнуть, но я думаю, что они унаследовали очень древнюю традицию и завершили монумент, который уже стоял на плато Гиза", – предположил писатель.

Ошеломляющая теория

Один из главных аргументов Хэнкока заключается в характере эрозии Большого Сфинкса. Писатель утверждает, что только обильные дожди тысячи лет могли вызвать столь глубокое выветривание.

"4500 лет назад на плато Гиза таких дождей не было, но они, безусловно, были в конце последнего ледникового периода", – объяснил он.

Однако известный египтолог доктор Захи Хавасс опроверг эти утверждения. Он рассказал, что обнаружил гробницы рабочих, датированные 13-м веком до нашей эры, и отверг теорию эрозии, объяснив повреждения Сфинкса тысячелетиями воздействия ветра, а не дождя.

"Если кто-то построил эту пирамиду 12 тысяч лет назад, разве вы не оставите на месте раскопок никаких доказательств? Мы с моим коллегой Марком Ленером ведем раскопки в Гизе последние 50 лет. Все, что мы обнаружили до сих пор, относится к Четвертой династии", – говорит Хавасс.

Большая пирамида в Гизе – самая большая из пирамид в Египте, построенная фараоном Хеопсом, который правил во времена Четвертой династии Древнего царства.

Это одна из трех пирамид на плато Гиза; две другие включают пирамиду Хефрена и пирамиду Менкаура, а также Большого Сфинкса.

Все они окутаны тайной из-за неясных методов строительства, точного астрономического позиционирования и до сих пор неустановленного назначения.

"Хорошо известно, что ни в Великой пирамиде, ни в одной из ста пирамид Египта не было обнаружено захоронений фараонов", – заявил Хэнкок.

Пирамиды могли строить тысячи лет

Он также отверг общепринятое мнение о том, что Великую пирамиду построили всего за 23 года во время правления Хеопса, назвав эту идею "абсурдной".

Зато писатель предположил, что строительство сооружения могло занять сотни и даже тысячи лет.

Он указал на массивные скальные фундаменты под тремя пирамидами в Гизе – природные образования, которые были выровнены перед строительством.

Хотя большинство археологов считают фундаменты естественными, Хэнкок считает, что сами платформы гораздо старше.

Он связал эти сооружения с затерянной эпохой, известной в египетских преданиях как Зеп Тепи, или "Первое Время", ссылаясь на астрономическое расположение платформ пирамид и Пояса Ориона, каким он был 12 500 лет назад.

"4500 лет назад звезды Пояса Ориона не совпадали", – объяснил Хэнкок и добавил, что Большой Сфинкс смотрел "на восходящее солнце на фоне Тельца", но в 12 500 году до нашей эры он "идеально совпадал со Львом".

Доктор Хавасс назвал утверждения писателя необоснованными. По его словам, жители Древнего Египта оставили после себя подробные записи о строительстве Великой пирамиды.

"Папирусы Вади-эль-Джарф – это дневник надзирателя по имени Мерер. Он писал: "Я из Дельты. Я был нанят Хуфу и занимал должность инспектора, и мне подчинялось 40 рабочих", – рассказал Хавасс.

В папирусах также описывается, как Мерер руководил бригадами в карьерах Туры для добычи тонкого белого известняка, который затем перевозили на деревянных санях на грузовые корабли.

Суда швартовались в гаванях, построенных перед каждой пирамидой.

"В египетской истории нет пробелов, которые могли бы оправдать датировку пирамид 12 тысяч или 20 тысяч лет назад. Эта эпоха, известная как эпипалеолит, знаменовала собой самые ранние этапы развития цивилизации, слишком примитивные для памятников такого масштаба", – подытожил египтолог.

Как писал OBOZ.UA, недавно исследователь Пол Уорнер заявил, что нашел место захоронения Иисуса Христа. Свою гипотезу он подкрепил данными полевых исследований в Египте, для чего привлек новейшие технологии.

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