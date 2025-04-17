Где тело Иисуса Христа: ученый совершил сенсационное открытие

Историки практически уверены, что у библейского Иисуса Христа был реальный прототип. Однако до сих пор поиски материальных свидетельств его существования не привели к конкретным результатам.

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Впрочем, недавно доктор Пол Уорнер, называющий себя ученым-антропологом, опубликовал исследование, в котором утверждает, что нашел место захоронения Иисуса. Как пишет таблоид Daily Star, исследователь предположил, что тело Христа может находиться в скрытой двойной пещере под Большой пирамидой в египетской Гизе. Вход в эту пещеру закрывает гигантских размеров каменный блок.

Результаты своего труда доктор Уорнер представил Высшему совету древностей Египта еще в период рождественских праздников в 2021 году. Он также предположил, что в "пещере патриархов" может храниться такая легендарная библейская реликвия как Ковчег Завета.

Свою рабочую гипотезу Уорнер подкрепил данными полевых исследований в Египте и выводами изучения участка глубоко внутри пирамиды, для него он привлек новейшие технологии. Его методы показали наличие искусственных сооружений за последним оставшимся каменным блоком в южном проходе. Видео и фотозаписи доктора Уорнера некоторые называют первыми изображениями такого рода, которые появились из самой глубокой и отдаленной части первоначальной структуры пирамиды, высеченной в самой скале.

Получив выводы доктора Уорнера, Высший совет древностей назначил исследователя консультантом миссии по сканированию пирамид Scan Pyramids Mission. В этот консорциум входят ученые и инженеры из Франции, Канады, Японии и Египта, которые пытаются раскрыть все тайны древних сооружений. В частности, они изучают структуру пирамид Гизы с помощью мюонного излучения, направляемого вглубь каменных структур.

Пока эта миссия не продвигается в своей работе, ведь археолог и бывший министр по делам старины Египта Захи Хавасс оказывает ей противодействие. Кстати, он не единственный ученый, критикующий результаты работы Scan Pyramids Mission. Так, Министерство туризма и древностей Египта в ноябре 2017 года раскритиковало публикацию результатов миссии, как преждевременную и не подкрепленную достаточными доказательствами.

Сам Уорнер называет себя человеком не религиозным, а его "научный метод" включает триангуляцию данных из священных текстов всех трех авраамических религий – иудаизма, христианства и ислама. Используя этот метод, а также дополняя его записями из древних клинописных глиняных табличек Месопотамии, Уорнер пришел к выводу, что "гора Синай", "гора Израиля", "гора Элеонская", "гора Сион" и "гора Сита", а также описана в Коране "гора света" – это Великая пирамиды Гизы. Именно возле нее, по его словам, прочел свою Нагорную проповедь Иисус. И именно комплекс пирамид исследователь называет "горной страной", куда отправился из своего родного города Ур библейский Авраам.

Стоит отметить, что доктор Уорнер в своей работе пользуется методами, которые отвергает наука как бездоказательные и мошеннические. В частности, он называет "нелокальное сознание" и ченеллинг "пророчествами, которые имеют другие названия". Другими словами он описывает их, как "способность переживать будущие события пространства-времени, находясь в настоящем".

Рассказывая о данных своей работы, доктор Пол Уорнер говорит, что "открытие имеет потенциал для примирения на Ближнем Востоке". Также он добивается того, чтобы последний блок под пирамидой убрали как можно скорее, желательно уже в этом году, чтобы Ковчег Завета можно было показать людям как "Жемчужину Нила" на открытии нового Большого Египетского музея.

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