'Не было достаточно средств на проживание': в Беларуси задержан гражданин США за попытку незаконного пересечения границы

В Беларуси задержан гражданин США за попытку незаконного пересечения границы. Инцидент произошел 31 марта на железнодорожной станции "Молодечное".

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Об этом сообщил Пограничный комитет Белоруссии. Пограничники обнаружили нарушителя во время проведения пограничного контроля.

"Ночью 31 марта при осуществлении функций пограничного контроля на железнодорожной станции "Молодечное" работники таможни задержали гражданина США. Органами пограничной службы в отношении нарушителя начат административный процесс за незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Белорусские правоохранители установили, что 24 марта гражданин США дважды пытался въехать на территорию Беларуси – сначала через пункт пропуска Каменный Лог, а позже через Бенякони. Однако он не смог подтвердить наличие достаточных средств для покрытия расходов на пребывание в стране и выезда из Беларуси, что стало основанием для отказа во въезде.

В результате задержания возбуждено административное дело, а после соответствующей процедуры правонарушителя планируется депортировать на территорию Литвы.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье усилили охрану границы на некоторых участках с Венгрией и Румынией. Для этого были привлечены дополнительные силы.

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