Назвал '51-м штатом': Трамп 'замахнулся' на Венесуэлу и показал карту

В среду, 13 мая, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети карту Венесуэлы в цветах флага США и подписал "51-й штат". Таким образом он намекнул, что хочет видеть Венесуэлу в составе США.

Сообщение он разместил в соцсети Truthsocial. Других комментариев американский президент не оставил.

Президент США Дональд Трамп намекнул, что не против присоединить Венесуэлу к Соединенным Штатам. Он изобразил Венесуэлу на карте мира и окрасил ее в цвета флага США, подписав, что это 51-й штат.

Накануне журналист телеканала Fox News Джон Робертс в соцсети Х написал о телефонном диалоге с Трампом, в ходе которого президент сказал, что всерьез рассматривает вариант сделать Венесуэлу 51-м штатом США.

В то же время исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес такое заявление американского президента отвергла, отметив, что страна остается суверенной и независимой. Она подчеркнула, что такие заявления являются абсолютно неприемлемыми, подчеркнув, что Венесуэла "не является колонией".

Отметим, Венесуэла – уже не первая страна, которую Трамп желает видеть 51-м штатом. Так, американский лидер уже неоднократно заявлял об идее присоединить Канаду к Соединенным Штатам. Эти посягательства на соседнюю страну он в прошлом году озвучил прямо в глаза премьер-министру Канады Марку Карни, который находился с визитом в США в мае прошлого года. После того как Карни на это предложение спокойно ответил отказом, объяснив Трампу, что существуют "некоторые места, которые никогда не продаются", президент США заявил, что не стоит никогда говорить "никогда".

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне неудач с Ираном США вывезли обогащенный уран из Венесуэлы. Министерство энергетики США утверждает, что из одного из старых исследовательских реакторов в венесуэльском Каракасе изъято 13,5 кг урана. В Вашингтоне назвали такую меру "победой для Америки, Венесуэлы и мира".

