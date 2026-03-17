'Наши союзники понимают': Туск ответил, будет ли Польша отправлять войска на Ближний Восток

Польша не планирует отправлять свои войска на Ближний Восток и сосредоточится на безопасности в собственном регионе. Правительство страны считает, что этот конфликт не имеет прямого влияния на национальную безопасность страны.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом заседания правительства. По его словам, Варшава не рассматривает возможность участия в военных операциях, связанных с ситуацией вокруг Ирана.

Туск подчеркнул, что Польша имеет другие приоритеты в рамках НАТО, в частности развитие собственных вооруженных сил – сухопутных, воздушных и морских.

По его словам, имеющиеся ресурсы, особенно в морской сфере, должны быть направлены на обеспечение безопасности в акватории Балтийского моря.

"Польша не направит свои войска в Иран, этот конфликт непосредственно не касается нашей безопасности. Польша имеет другие задачи в рамках НАТО. Это касается как наших сухопутных, воздушных, так и морских сил, которые все еще находятся в стадии развития. То, что мы располагаем, если речь идет о море, должно служить безопасности Балтийского моря. И наши союзники, в частности американцы, очень хорошо это понимают",– сказал Туск.

Премьер также подчеркнул, что правительство "не предусматривает никакой экспедиции в направлении Ирана", и такая позиция понятна для союзников Польши и не вызывает у них вопросов.

Напомним, в понедельник, 16 марта, министры иностранных дел стран Европейского Союза обсудили на заседании в Брюсселе возможность усиления военно-морской миссии Aspides, которая сопровождает торговые суда в Красном море для защиты от атак хуситов. Также поднимался вопрос возможного распространения операции на Ормузский пролив.

Как сообщила Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас по результатам заседания Совета ЕС, пока страны блока не готовы расширять мандат миссии и не выразили желания активно участвовать в войне на Ближнем Востоке.

Что предшествовало

Ирану и его приспешникам после начала эскалации удалось заблокировать Ормузский пролив. Дональд Трамп призвал страны НАТО поддержать усилия по защите пролива и даже угрожал последствиями. Некоторые члены ЕС, например Германия или Греция, дали понять, что они не будут присоединяться к военным операциям. Часть других стран, включая Данию, еще не приняла решение.

Как сообщал OBOZ.UA, еще две страны фактически отказались помочь США разблокировать Ормузский пролив. Так, Испания не будет участвовать ни в одной военной миссии в этом регионе, поскольку считает войну США и Израиля против Ирана незаконной. Италия также не поспешила откликнуться на призыв американского президента Дональда Трампа направить в регион корабли, потому что сомневается в целесообразности расширения военно-морской миссии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!