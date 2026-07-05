В разгар празднования 250-летия независимости США с Национальной аллеи в Вашингтоне из-за погодных условий эвакуировали людей. Вскоре президент страны Дональд Трамп выступил перед американцами с речью.

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В ней глава Белого дома сумел совместить патриотические призывы с элементами предвыборного митинга Республиканской партии США. Подробности сообщает Associated Press.

Что сказал Трамп

В своей речи, в которой, по оценкам АП, Трамп "соединил партийную политику с патриотическими призывами", президент США назвал 250-ю годовщину независимости страны 2одной из самых радостных и славных за все времена".

Трамп после двухчасовой эвакуации с Национальной аллеи из-за штормовой погоды отдал дань уважения ветеранам, в частности нескольких участников Второй мировой войны и одного из первых темнокожих офицеров, возглавившего отряд спецназа в боевых действиях во Вьетнаме.

Вопреки устоявшимся традициям, в своем обращении по случаю Дня независимости действующий президент прибег к партийной риторике, тогда как все остальные лидеры штатов использовали свои речи для объединения страны.

Так, Трамп в очередной раз выступил против "Закона о спасении Америки", говорил о законопроекте о выборах, который сталкивается с возражениями даже со стороны коллег Трампа – республиканцев в Конгрессе. Он подчеркнул свою поддержку Второй поправки и вновь осудил коммунизм – эти высказывания становятся все более важной частью заявлений Трампа по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

"Эта речь стала кульминацией праздника, который Трамп подстроил под свой вкус. На нем выступили два музыкальных исполнителя, которые часто появляются на его митингах, в частности Ли Гринвуд, исполнивший "God Bless America". Организаторы мероприятия в значительной степени поддерживали Белый дом, заменив двухпартийную организацию, основанную Конгрессом десять лет назад", – пишет АР.

Не обошлось и без чрезмерного пафоса

"Мы всегда будем на вершине. Мы никогда не позволим нашей стране пасть. Мы всегда будем лучшими", – заявил Трамп.

Подготовка к празднованию "юбилея" независимости длилась много месяцев. Однако в грандиозные планы внесла свои коррективы погода: из-за аномальной жары, охватившей большую часть восточного побережья, запланированные мероприятия пришлось значительно скорректировать или вообще отменить.

Так, из-за непогоды празднование было отменено в Хартфорде, штат Коннектикут, а также в Харрисбурге и Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Зрителям фейерверка и концерта в Бостоне было велено ненадолго укрыться, прежде чем мероприятия возобновятся позже. В Филадельфии также приказали эвакуировать людей. Нью-Йорк и Питтсбург устроили фейерверки, но перенесли их на более позднее время, чтобы учесть изменение погоды.

Особенно значительными оказались изменения в программе празднования в Вашингтоне, где вскоре после 19:00 по восточному времени на Большой американской государственной ярмарке появилось предупреждение, призывающее участников покинуть территорию. Толпы людей собрались в музеях, на станциях метро и в федеральных зданиях рядом с торговым центром. У здания Рональда Рейгана и Международного торгового центра они ждали на стульях и сидели на полу, чтобы охладиться в кондиционированном помещении

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к США со знаковым заявлением. Он поздравил Америку с знаменательным праздником и подчеркнул, что Украина сейчас так же борется за свою независимость и свободу, как когда-то это делали Штаты.

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