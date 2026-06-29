«Нарциссический неудачник»: Байден обрушился на Трампа с критикой

Бывший президент США Джо Байден резко раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа во время выступления на благотворительном мероприятии Демократической партии в Гановере, штат Мэриленд. Это стало его самой резкой публичной атакой на преемника с тех пор, как он покинул Белый дом.

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О новых заявлениях Байдена написало британское издание The Telegraph. Газета привела ключевые цитаты из его выступления, в ходе которого политик обвинил Трампа в использовании президентского поста для личной выгоды и назвал его действия "бесстыдной и откровенной коррупцией", которой, по его словам, "никогда ранее не было в истории США".

Резкие обвинения

Во время своего примерно десятиминутного выступления Байден высмеял проекты, которые Трамп реализует или планирует реализовать в Вашингтоне. В частности, он упомянул реконструкцию Восточного крыла Белого дома для обустройства бального зала, использование имени Трампа в оформлении Центра Кеннеди и работы возле Мемориального отражающего бассейна.

"Это не только его тщеславные проекты... Ого! Какой неудачник", — сказал Байден. Также он назвал своего преемника "нарциссическим неудачником", заявив, что реконструкция бассейна является отражением "нарциссизма и некомпетентности" нынешней администрации.

Бывший президент также утверждал, что администрация Трампа демонстрирует "коррупцию в масштабах, которых американская история ещё не видела". Кроме того, он заявил, что нынешний президент "ослабил авторитет США в глазах мира больше, чем любой другой американский президент", обвинив его в подрыве НАТО и приверженности российскому диктатору Путину вместо союзников США.

Предвыборная кампания

Выступление Байдена состоялось на фоне активизации кампании перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые должны пройти этой осенью. Символично, что мероприятие состоялось ровно через два года после теледебатов с Трампом, которые стали переломным моментом его президентской кампании.

Во время тех дебатов Байден неоднократно терял нить мысли и путался в ответах, что вызвало волну сомнений относительно его способности продолжать борьбу за второй президентский срок. Менее чем через месяц после этого он объявил о выходе из гонки.

Бывший президент сейчас работает над мемуарами о времени своего пребывания в должности. В книге, как ожидается, будет упомянут вывод американских войск из Афганистана, а также его решение помиловать своего сына Хантера Байдена, хотя ранее он уверял, что этого не сделает.

Его жена Джилл Байден недавно также издала собственные мемуары, в которых назвала неудачное выступление мужа на дебатах единичным случаем. Она заявила, что "ни до, ни после этого никогда не видела Джо таким".

Состояние здоровья Байдена

The Telegraph также обратил внимание на то, что во время выступления Байден, которому сейчас 83 года, местами говорил невнятно, а после завершения речи просил подсказать ему направление, когда покидал место. Издание связало это с тем, что бывший президент проходит лечение от рака предстательной железы на поздней стадии.

Несмотря на болезнь, Байден время от времени участвует в публичных мероприятиях. В частности, в феврале он уже выступал с критикой Дональда Трампа, заявив, что с нынешним президентом "что-то не так". Однако именно субботнее выступление журналисты назвали его самой прямой и жесткой атакой в адрес преемника.

Скандалы вокруг Трампов

Издание также напомнило, что семья Дональда Трампа неоднократно оказывалась в центре обвинений в возможном конфликте интересов из-за бизнес-проектов, которые совпадали с заключением выгодных государственных контрактов.

В частности, под пристальное внимание попали Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший после их инвестиций в горнодобывающий проект, получивший государственный контракт на 1,6 млрд долларов на добычу вольфрама в Казахстане. Сообщалось, что соглашение было заключено после прямого телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Казахстана. Представители семьи Трампов заявили, что никакого конфликта интересов в данном случае не было.

Кроме того, семья президента вложила значительные средства в компании, работающие в сферах робототехники, искусственного интеллекта и критически важных полезных ископаемых. После этого отдельные предприятия получили государственные контракты, что стало поводом для критики со стороны демократов. Представители партии утверждают, что федеральное правительство превратилось в "банкомат для детей Трампа".

Отдельно The Telegraph отмечает, что в этом году уровень одобрения деятельности Дональда Трампа, согласно приведенным в статье данным, снизился до 37%. На рейтинги президента, как пишет издание, повлияли гибель двух антииммиграционных активистов во время столкновений с правоохранителями, а также решение начать военную операцию против Ирана, несмотря на предыдущие обещания не втягивать США в новые внешние конфликты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Джо Байден публично раскритиковал действующего главу Белого дома Трампа. По его словам, Трамп — "самый коррумпированный президент в истории США". 46-й президент США также раскритиковал "позорные проекты тщеславия" своего преемника.

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