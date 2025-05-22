Польша хочет купить у США крупную партию ракет для Patriot: какова сумма сделки

Польша намерена приобрести у Соединенных Штатов Америки сотни ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на миллиарды долларов. Конгресс США получил запрос на разрешение продажи стране почти 800 ракет PAC-2 GEM-T на сумму чуть менее 6 миллиардов долларов.

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Этот запрос поступил в Сенат (верхняя палата Конгресса США) 15 мая 2025 года. Об этом сообщает Defence24.pl.

"Польша заинтересована в приобретении 788 ракет PAC-2 Guidance Enhanced Missile-Tactical (GEM-T) для систем противовоздушной и противоракетной обороны MIM-104 Patriot. Стоимость заказа может составить до $5,8 млрд", – сказано в сообщении.

В 2018 году Варшава получила разрешение на приобретение, среди прочего, двух батарей системы Patriot за 4,75 млрд долларов в рамках первой фазы программы "Висла". В рамках этой сделки польская сторона приобрела в общей сложности 16 пусковых установок M903A2, 4 радара AN/MPQ-65 и запас 208 ракет PAC-3 MSE.

"Зенитные ракеты PAC-2 GEM-T отсутствовали в перечне приобретенного в то время оборудования и боевых средств. Приобретенные Польшей ракеты PAC-3 MSE в основном предназначены для борьбы с воздушными целями, такими как российские ракеты "Искандер-М", – отметили в Defence24.pl.

Эти два типа боеприпасов для системы Patriot являются взаимодополняющими по своим возможностям. GEM-T имеет дальность действия до 160 км, а PAC-3 MSE – от 70 до 100 км. С другой стороны, PAC-3 MSE может вести боевые действия на больших высотах, чем PAC-2 GEM-T.

Процедура продажи вооружений по программе Foreign Military Sales (FMS) в США требует одобрения, среди прочего, Конгресса США. После утверждения Конгрессом запрос на продажу вооружений поступает в Государственный департамент США, который через Агентство по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности (DSCA) сообщает об одобрении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, США дали согласие на передачу Украине сотен ракет для систем HIMARS и Patriot. Речь идет о 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

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