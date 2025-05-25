'Надо вооружить Украину до зубов': США призвали к жесткому ответу РФ после атак на Киев

Мирные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным не дают никакого результата. Его цель – покорить Украину, и он не остановится, пока не почувствует свое поражение на поле боя.

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Такое мнение высказал американский конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бейкон, комментируя новые массированные российские обстрелы украинской территории, произошедшие в течение выходных.

"Пришло время для честности. Мирные переговоры не имеют никакого влияния на Путина. Его цель – доминировать над Украиной, и он не остановится, пока не поймет, что не может победить", – написал Бейкон в соцсети X.

По его словам, мир должен прекратить иллюзии относительно возможности договориться с Кремлем. Единственный путь к сдерживанию агрессора – показать, что цена дальнейшей войны для него станет слишком высокой.

Бейкон призвал не медлить с поставками современного вооружения украинской армии, в частности – ракет большой дальности и систем ПВО, которые могут защитить мирное население от террора с неба.

"США и союзники должны вооружить Украину до зубов, ввести максимальные санкции против России и конфисковать 300 миллиардов долларов российских зарубежных активов", – сказал политик.

Он также предложил решительно использовать заблокированные российские средства в пользу Украины.

В ночь на 25 мая Россия совершила одну из самых масштабных атак за последнее время, применив против Украины ударные дроны "Шахед", а также крылатые и баллистические ракеты. Под вражеским обстрелом оказались центральные, северные, западные и южные регионы страны. В результате массированной вражеской атаки зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения, пожары в ряде областей, погибли дети и взрослые мирные жители, многие люди пострадали.

Больше всего пострадала Киевская область. По состоянию на 20:40, количество травмированных в этом регионе возросло до 34 человек.

Как сообщает OBOZ.UA, в Киевской области зафиксированы многочисленные разрушения, включая частные дома, инфраструктурные объекты и автомобили. Удар произошел преимущественно в ночное время, когда большинство жителей спали.

Это уже вторая мощная атака за сутки. Напомним, в ночь на 24 мая российские войска уже атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и дронами-камикадзе. В результате падения обломков были повреждены жилые кварталы в пяти районах. Тогда также пострадали мирные жители.

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