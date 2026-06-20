На здании посольства России во Франции появился прицел дрона FP-2. Фото и пояснения

Ночью на здании посольства России во Франции появилась проекция прицела украинского дрона FP-2. Ранее во французской столице прошла оборонная выставка Eurosatory 2026, на которой, в частности, была представлена новая украинская баллистическая ракета FP-9.

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Проекцию зеленого прицела было видно издалека. Фотографии были опубликованы в Telegram-канале OSINT-проекта "Киберборшно".

"Посольство России во Франции сегодня ночью тоже оказалось в прицеле FP-2", – отметили в сообщении.

Напомним, 15 июня в Париже стартовала международная выставка вооружений Eurosatory 2026. В ходе мероприятия посетителям показали кадры недавних ударов украинских беспилотников по Москве.

В этом году на выставке украинские разработчики представили собственные разработки дронов, НРК, программных и аппаратных решений.

Вместе с тем украинские оружейники продемонстрировали новую украинскую баллистическую ракету FP-9. Разработчики заявляют, что дальность её полёта составляет до 855 км, скорость — около 2200 м/с. Боевая часть ракеты весит 800 кг, точность поражения достигает около 20 метров, а максимальная высота полета – до 70 км.

Как сообщал OBOZ.UA, на юго-западе Франции в начале июня неизвестные пытались поджечь завод компании Delair, которая производит беспилотники, в том числе для нужд Украины. Инцидент произошел недалеко от Тулузы, а через несколько дней правоохранители задержали гражданина Беларуси, который вел скрытую съемку испытаний нового дрона.

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