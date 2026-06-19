Во Франции пытались поджечь завод, на котором производят дроны для Украины – Le Parisien

На юго-западе Франции в начале июня неизвестные пытались поджечь завод компании Delair, производящей беспилотники, в том числе для нужд Украины. Инцидент произошел недалеко от Тулузы, а через несколько дней правоохранители задержали гражданина Беларуси, который вел скрытую съемку испытаний нового дрона.

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Об этом написало французское издание Le Parisien со ссылкой на собственные источники. Журналисты отмечают, что французские спецслужбы рассматривают версию вмешательства иностранного государства. По данным издания, следователи полагают, что задержанный мужчина мог передавать собранные материалы контактному лицу в России.

Под подозрением спецслужб

По информации Le Parisien, в начале июня здание предприятия забросали "коктейлями Молотова". Однако бутылки с зажигательной смесью тогда не воспламенились, поэтому пожара удалось избежать.

Через три дня недалеко от завода задержали 48-летнего гражданина Беларуси. По версии следствия, он вел скрытую видеосъемку испытаний прототипа беспилотника. После задержания мужчину поместили под стражу.

В материале отмечается, что Главное управление внутренней безопасности Франции считает наиболее вероятной версию о причастности иностранного государства к этим событиям. Среди возможных организаторов операции рассматривается Россия.

Детали инцидента

Компания Delair расположена в Лабеже на окраине Тулузы. Несмотря на то, что предприятие малоизвестно широкой аудитории, оно считается одним из ведущих производителей беспилотников во Франции.

Предприятие выпускает как гражданские, так и военные дроны. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину компания стала одним из ключевых поставщиков беспилотных систем для Киева, а объемы заказов существенно выросли.

В 2024 году тогдашний министр обороны Франции Себастьен Лекорню посетил завод для официального утверждения заказа на 150 разведывательных и наблюдательных беспилотников для Украины.

Генеральный директор Delair Бастьен Манчини ранее заявил Le Parisien:"Этот рост обусловлен спросом на военные беспилотники по всему миру".

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Позже стало известно, что на заводе производили беспилотники для Украины. Однако ответственность за инцидент взяла на себя пропалестинская группа Earthquake Faction, объяснив это связями предприятия с израильской оборонной отраслью. Со своей стороны эксперты отмечают, что истинные организаторы атаки пока остаются неизвестными.

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