На Западе усмотрели страх в угрозах Путина странам НАТО – BBC

Российская риторика в отношении стран НАТО в последнее время становится всё более агрессивной, однако на Западе не считают, что Владимир Путин готов к прямому военному столкновению с Альянсом. Западные чиновники предполагают, что угрозы Москвы являются частью стратегии давления на страны, поддерживающие Украину.

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В то же время Россия, вероятно, продолжит гибридные атаки, в частности кибератаки, диверсии и другие действия, которые могут создавать риск опасной эскалации. Об этом западные чиновники рассказали BBC .

Угрозы НАТО могут быть инструментом давления

По словам собеседников издания, Москва стремится избежать прямой войны с НАТО, несмотря на все более жесткие заявления в адрес Великобритании и других союзников Украины.

В частности, западные чиновники обратили внимание на угрозы в адрес британских военных и предприятий оборонной промышленности. По их мнению, такая риторика соответствует российской военной доктрине, которая предусматривает использование угроз для давления на Запад.

В то же время агрессивные заявления Кремля могут быть связаны и с внутренней ситуацией в России. Путин сталкивается с последствиями медленного продвижения российских войск в Украине, значительными потерями и украинскими ударами с большого расстояния по объектам на территории РФ.

В Кремле отрицают планы нападения на НАТО

Российский президент и его представители неоднократно называли предупреждения о возможном нападении на страны НАТО "истерикой". Президент США Дональд Трамп также заявил на этой неделе, что Путин "не собирается нападать на территорию НАТО".

Однако на Западе напоминают, что накануне полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российский лидер также отрицал намерение начать войну, хотя американская разведка уже располагала данными о подготовке России к вторжению.

Россия может усилить гибридные атаки

Западные чиновники ожидают, что Москва продолжит гибридные операции против европейских государств. Речь идет о кибератаках, саботаже и даже покушениях на убийство.

По их словам, цель таких действий – ослабить поддержку Украины и заставить западные страны усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Киеву.

Один из чиновников при этом предупредил, что такая стратегия создает риск опасного просчета, который в конечном итоге может привести к прямому военному противостоянию.

Россию также подозревают в причастности к ряду инцидентов с беспилотниками в странах НАТО. В частности, ранее в этом месяце дрон со взрывчаткой достиг взлетно-посадочной полосы в немецком аэропорту Лейпцига, который является важным логистическим центром для транспортировки военной техники в Украину.

В то же время доказательств прямой причастности России к этому инциденту пока нет, а Москва отрицает своё участие.

После этого случая глава французских спецслужб заявил, что странам Европы необходимо учитывать возможность "прямых, более агрессивных враждебных действий" на своей территории.

Путин не отказался от целей войны

По оценкам западных чиновников, в этом году война в Украине обострилась, поскольку и Россия, и Украина активизировали удары на большие расстояния.

В то же время, несмотря на признаки растущего недовольства внутри России, Путин не отказался от своих максималистских целей в войне.

Западные чиновники также отмечают, что дефицит топлива сказывается на поддержке войны среди россиян. Политическое давление на Кремль усиливается, но пока не представляет критической угрозы для власти Путина.

Российские войска продолжают медленно продвигаться на востоке Украины, однако несут значительные потери. По оценкам западных чиновников, ежемесячные потери России – погибшие и раненые – примерно на 6 тысяч человек превышают количество новых рекрутов.

Несмотря на это, пока нет признаков того, что Кремль готовится к проведению новой масштабной мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может готовить новые гибридные атаки против Великобритании, причем потенциальные цели якобы уже определены. Речь идет не о прямом военном ударе по стране НАТО, а о возможных диверсиях, поджогах и других операциях, которые Москва могла бы использовать для давления на Лондон.

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