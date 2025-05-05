'Результат необратимый': кандидат от властей Румынии отреагировал на свое поражение на выборах

Кандидат в президенты Румынии от правящей коалиции Крин Антонеску признал свое поражение на выборах: третье место с 20,07% голосов. В то же время он избежал ответа, кого из кандидатов следует поддержать во втором туре голосования.

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Политик согласился, что результат выборов, показавший лидерство пророссийского ультраправого кандидата, является необратимым. Об этом сообщает Hotnews.ro.

Издание напомнило, что в декабре прошлого года именно несогласие представителей властей Румынии с результатами первого тура президентских выборов в конечном итоге привело к его отмене решением Конституционного суда.

"Голоса отдали, граждане высказались. Думаю, что я выхожу из этого испытания с поднятой головой. Голос народа должен быть уважаем", – ныне сказал Антонеску.

Он ушел от ответа на вопрос, кого поддерживает во втором туре: лидера партии AUR Джордже Симиона, который в первом туре 4 мая набрал 40,96% голосов, или мэра Бухареста Никушора Дана, у которого 20,99% голосов.

"Я не знаю, что сделает коалиция, я не был ее частью. Я представил программу, некоторые идеи. Некоторые люди проголосовали за меня и я призываю их самостоятельно решить, с кем из кандидатов совместные идеи, которые я представил. Призываю их не оставаться дома и призываю всех, кто проголосовал за меня сегодня, прийти на избирательные участки", – заявил Антонеску.

Румынский политик добавил, что у него нет рекомендаций по поводу ни одной партии, и что "румыны всегда лучше знают, за кого голосовать".

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков, победа на выборах в Румынии пророссийского кандидата Джордже Симиона может разрушить ее отношения с Украиной и Европой, а также изменить политический ландшафт внутри страны. Ведь после того, как в ноябре 2024-го первый тур выборов был аннулирован из-за подозрений вмешательства России, новые выборы стали своеобразным референдумом о будущем Румынии в европейском сообществе.

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