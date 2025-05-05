Президентские выборы в Румынии: как победа пророссийского кандидата может разрушить отношения с Украиной и Европой

4 мая внимание Европы и Украины было приковано к Румынии, где состоялся первый тур президентских выборов, которые могут не только изменить политический ландшафт внутри страны, но и поколебать устойчивость всего ЕС и НАТО. После того, как в ноябре прошлого года первый тур выборов был аннулирован из-за подозрений вмешательства России в избирательный процесс, новые выборы стали, по сути, референдумом о будущем Румынии в европейском сообществе.

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Несмотря на яркую историю коррупционных скандалов, Румыния долгое время считалась надежным союзником НАТО в Восточной Европе и страной, преимущественно играющей по правилам ЕС в этом регионе. Это выгодно отличает ее от других стран, таких как Венгрия, Словакия и Болгария, постоянно вызывающие опасения относительно верховенства закона и тяготения к России. Но есть опасения, что ситуация может измениться.

С тех пор, как Россия напала на Украину, Румыния помогла экспортировать миллионы тонн украинского зерна через свой черноморский порт Констанца, проводила обучение украинских летчиков для F-16 и передала Киеву батарею ПВО Patriot. Все это и другое теперь может оказаться под угрозой, ведь победу в первом туре президентских выборов одержал Джордже Симион, ультраправый, пророссийский кандидат — лидер националистической партии AUR, выступающий против поддержки Украины в войне с РФ. Президент Румынии – глава государства и главнокомандующий вооруженными силами страны. Он избирается на пять лет и имеет значительные полномочия в вопросах национальной безопасности и внешней политики. В Украине Симион объявлен персоной нон грата, как и в Молдове. Он уже пообещал занять более жесткую позицию по отношению к ЕС и НАТО и в случае избрания президентом приостановит военную помощь Украине. Второй тур выборов, который состоится 18 мая, обещает дать окончательный ответ на все эти вопросы.

О том, какие угрозы Украине и Европе представляют выборы президента в Румынии, – в материале OBOZ.UA

Политическая ситуация напряжена до предела и вмешательства РФ

Как и во многих странах ЕС, в Румынии растут антиправительственные настроения, подпитываемые высокой инфляцией и стоимостью жизни, большим дефицитом бюджета и безжизненной экономикой. Этот кризис усугубил поддержку националистических и ультраправых деятелей, таких как Келин Джорджеску и Джордже Симион.

Политическая ситуация в Румынии резко обострилась в прошлом году, когда состоялась первая попытка президентских выборов в Румынии – 24 ноября. Тогда победу неожиданно одержал ультраправый, пророссийский Джорджеску. Второй тур должен был состояться 8 декабря, однако 6 декабря Конституционный суд Румынии принял беспрецедентное решение и отменил результаты первого тура из-за проявленного вмешательства в избирательный процесс России. За две недели до первого тура в соцсети TikTok началась масштабная кампания в его поддержку, в которой, по данным Румынской разведывательной службы, задействовано около 25 тысяч аккаунтов. Румынские спецслужбы обвинили РФ во вмешательстве в выборы, а Генпрокуратура возбудила дело по фальсификации результатов.

"Румыния является мишенью для скоординированных агрессивных российских гибридных действий, включая кибератаки, утечки информации и саботаж", - заявили в Совете национальной безопасности Румынии.

Как результат, Джорджеску запретили снова баллотироваться, его задержали, ему грозит уголовное расследование, в том числе по факту попытки нарушения конституционного порядка. Хотя Джорджеску и его сторонники пытались оспорить решение, оно осталось в силе. В дополнение Центризбирком отклонил его кандидатуру на участие в повторных выборах. В настоящее время внутренняя нестабильность в Румынии остается высокой. Протесты и скандалы вокруг выборов не утихают.

Против Украины, ЕС и НАТО

После того, как поддерживаемого Москвой Келина Джорджеску дисквалифицировали по повторным выборам, кандидатом объединенных ультраправых сил стал Джордже Симион, лидер ультраправого Альянса за Союз румынов (AUR). Он подыгрывает России и формирует свою повестку дня на антиукраинской, антинатовской и антиевропейской риторике. Симиона подозревают в связях с российскими спецслужбами и российскими ультранационалистами, в том числе с идеологом российско-евразийского фашизма Александром Дугиным. Поэтому Симиону запрещен въезд в Украину и Республику Молдова. Впрочем, в нынешней избирательной кампании румынский политик занимает гораздо более взвешенную позицию, чтобы быть более привлекательным для более широких слоев населения и получить больше электоральной поддержки. Большинство румынских обозревателей считают, что после своей победы он снова вернется к агрессивной пророссийской риторике. Ныне Симион позиционирует себя как сторонника Трампа и "спасителя румынской демократии". После возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет, Симион соединил "любовь" к РФ с "чувствами" к американскому президенту и его движению MAGA.

"Мы являемся естественными союзниками Республиканской партии, и мы почти полностью идеологически согласованы с движением MAGA", – сказал Симион. Сегодня он не только декларирует себя как продолжателя линии Джорджеску, но его главное предвыборное обещание состоит в том, что он вернет своего ультраправого коллегу в той или иной форме в политическое поле Румынии.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Симион активно выступает за то, чтобы санкции против России были отменены, против помощи Украине, распространяя кремлевские нарративы по войне и против вступления страны в ЕС и НАТО. Беспокойство вызывает и то, что он и представители его политической силы начали эксплуатировать тематику Великой Румынии, посягая на территории, которые сейчас принадлежат Украине, принадлежащие Республике Молдова, мол, "без этих земель, без объединения, Румыния никогда не станет полноценным государством".

Симион по-прежнему Джорджеску призывает к "российской мудрости" при формировании внешней политики и заявляет, что в случае победы запретит продолжение экспорта украинского зерна через Румынию и последующую военную помощь Украине. Также он категорически против вступления Украины в ЕС и НАТО. С одной стороны, если Симион все-таки будет склонен выйти из НАТО или, по крайней мере, минимизировать сотрудничество с Альянсом и реально прекратить помощь Украине, ему это было бы трудно достичь, поскольку ультраправые не имеют большинства в парламенте страны. Но с другой стороны, в политической системе Румынии президент является главой государства, главнокомандующим вооруженными силами и ответственным за внешнюю политику. Поэтому присутствие открыто пророссийского деятеля в президентской должности однозначно может создать большие проблемы как для Альянса, так и для Украины. К тому же, сегодняшнее правительство Румынии достаточно не устойчиво, а результаты внеочередных выборов могут кардинально перевернуть ситуацию в парламенте уже в пользу ультраправых партий.

Также Симион может скопировать, например, тактику Виктора Орбана и выступить в роли прокремлевского триггера в ЕС и НАТО. Таким образом, резкие политические изменения в Бухаресте могут подорвать роль Румынии как одного из основных игроков военного альянса в области региональной безопасности.

Главные риски

Результаты выборов достаточно важны из-за стратегической близости к Украине, они могут удержать Румынию на ее по большей части проевропейском, центристском пути или склонить ее к большей политике сопротивления официальному Брюсселю, вроде Венгрии или Словакии. Выборы могут определить, будет ли Румыния продолжать поддерживать Украину в борьбе с Россией, будет ли поддерживать прекращение огня вроде позиций Орбана и Фицо.

Изменение внешнеполитического курса Румынии – если победит Симион, который придерживается изоляционистских и пророссийских взглядов, это может ослабить региональную поддержку Украины, в частности, в вопросе оружия, транзита помощи или адвокации в ЕС. Усложнить координацию с НАТО, особенно по безопасности Черного моря.

Этническая карта – тот же Симион, активно спекулирующих на теме румынских меньшинств в соседних государствах, включая Украину, вроде Виктора Орбана. Это может привести к дипломатическим конфликтам, обвинениям в "притеснениях" меньшинств. Россия обычно употребляет этнические вопросы как инструмент дестабилизации.

Ослабление антироссийского фронта в регионе – если Румыния потеряет активную проукраинскую позицию, баланс сил в Восточной Европе изменится, что может усилить влияние Венгрии и Словакии, занимающих откровенно пророссийскую позицию.

Безопасность Черного моря – Румыния – важный партнер НАТО в Черноморском регионе. Слабый или нестабильный президент может снизить поддержку совместных инициатив (контроль акватории, безопасность портов) и создать окно возможностей для активизации России в акватории, в частности в направлении Одессы.

Можно ли спасти ситуацию?

Уверенная победа Джордже Симиона с результатом порядка 40 процентов оставляет ему достаточно большие на президентский пост. На втором месте по результатам первого тура – действующий мэр Бухареста Никушор Дан – прогрессивно-либеральный политик, сейчас беспартийный, ставший известным как активный борец против засилья и всевластия румынской мафии.Дан имеет репутацию честного, не коррумпированного политика. В отличие от многих румынских политиков, осторожно поддерживающих Украину в войне против России, Никушор Дан выступает за безусловную поддержку нашей страны. Его считают взвешенным, рациональным и неконфликтным политиком, подходящим к проблемам аналитически и стремящимся добиться долгосрочных решений. Его также считают близким к народу. К примеру, он сделал главный вход в мэрию Бухареста, который десятилетиями был закрыт и открывался только для определенных церемоний, свободно доступным.

Главная проблема – согласно данным опросов, Дан получает значительную поддержку в крупных городских районах среди избирателей, которые, как правило, высокообразованные и богатые, но он менее популярен за пределами крупных городов, и имеет довольно низкую поддержку в сельской местности.

США стремятся к победе ультраправых сил

Власти Румынии испытывают сильное давление не только со стороны российских спецслужб, но и со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая очень стремилась обеспечить беспрепятственное проведение предвыборной кампании ультраправого кандидата Келина Джорджесу на новых выборах. Упорное внимание команды Трампа к политическому кризису в Румынии было продемонстрировано вице-президентом Джеем Ди Венсом, который осудил решение Румынии отменить итоги президентского голосования и исключить Джорджеску из избирательной гонки.

Дональд Трамп-младший, якобы посетивший Румынию накануне голосования 4 мая, также подверг критике решение Конституционного суда Румынии, назвав его "попыткой Сороса/марксистов помешать" этому кандидату победить.

После того как стало ясно, что Келин Джорджеску окончательно отстранен от дальнейшего участия в выборах, американцы переключились на определенную поддержку другого ультраправого кандидата – Симиона. Сообщается, что штаб этого политика пополнился лоббистской фирмой из США, которая будет оказывать ему юридическую поддержку во время кампании.

Симиона поддерживают как в Москве, так и в Вашингтоне

Нынешние выборы в Румынии ответят на то, эффективным ли оказался шаг с отменой предыдущих выборов президента и насколько европейские демократии действительно готовы к новым вызовам в виде евроскептиков, ультраправых, пророссийских и несистемных политиков, активно поддерживаемых как в Москве, так и в Вашингтоне. Тот факт, что именно после предоставленных материалов спецслужбами Румынии был отменен первый тур, говорит о том, что, очевидно, было прямо зафиксировано вмешательство во внутренние выборы из-за границы. Все это ставит вопрос не только в Румынии, но и перед европейскими странами, и перед Украиной относительно того, как ограничить возможности для третьих стран через TikTok и Telegram, ибо именно эти соцсети фигурировали как элемент внешнего влияния, как ограничить пропагандистское действие разных стран для того, чтобы уберечься от манипулирования и искажения результата выборов – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По мнению эксперта, сегодня ультраправый политик Симион хочет получить благосклонность не только России, но и Америки. Теперь главное, насколько во втором туре удастся консолидировать проевропейские политические силы Румынии, насколько они будут способны сопротивляться, а не враждовать друг с другом.

"Относительно того, что новый президент Румынии, если им станет одиозный Симион, может как-то кардинально изменить политику, то учитывая его заявления, это более чем возможный вариант. При этом именно Румыния в трудные времена, когда были проблемы с блокированием границы с Польшей, стала тем логистическим хабом, который позволил обсудить, который позволил обсудить". ультраправого политика ударит по единству Европейского Союза, где появятся новые проблемы и препятствия относительно введения санкций против России и принятия решений по помощи Украины. на европейском направлении и фактически удвоить усилия в отношении других политиков, которых она поддерживает", – отметил Александр Леонов.