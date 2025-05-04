Повторные выборы президента Румынии: экзитполы назвали лидеров первого тура

Результаты экзитполов первого тура президентских выборов в Румыния свидетельствуют о лидерстве кандидата от ультраправой партии "Альянс за объединение румын" (AUR), сторонника Келина Джорджеску Джордже Симиона. Он получает 33% голосов избирателей в первом туре.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола CURS, передает hotnews.ro. Вслед за ним идут кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску и мэр Бухареста Никушор Дан. Обоих называют центристскими и проевропейскими кандидатами. Они сейчас делят второе место с примерным результатом в 20-22%.

Результаты по состоянию на 20:00:

Джордж Симион – 33,1%;

Крин Антонеску – 22,9%;

Никушор Дан – 20,9%;

Виктор Понта – 14,7%;

Елена Ласкони – 4,4%.

Отмечается, что явка избирателей на момент закрытия участков составила 53%. Официальные результаты голосования пока не обнародованы. Второй тур запланирован на 18 мая.

Опрос, проведенный 10-13 апреля, показал, что во втором туре президентских выборов кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску может набрать почти 50% голосов. В первом туре Антонеску, которого поддерживают три правящие партии, проигрывает Симиону, но во втором туре может одержать победу.

Джордже Симион известен своей пророссийской риторикой и критикой Европейского союза. Он заявил, что если победит, то может восстановить запрещенного кандидата в президенты Кэлина Джорджеску на руководящей должности.

Также он известен своими антиукраинскими заявлениями. В частности, в 2023 году политик говорил, что Румыния должна прекратить помощь Украине и украинским беженцам. Кроме того, он выступал за восстановление границ Румынии, существовавших до Второй мировой войны. Они включают территории сегодняшней Болгарии, а также Молдовы и Украины, где он объявлен персоной нон-грата.

В 2024 году Служба внешней разведки Румынии просила Украину и Молдову рассекретить документы о запрете въезда Симиону. Там хотели узнать, есть ли доказательства, что он встречался с офицерами ГРУ РФ.

Симион лидировал в опросах общественного мнения перед первым туром голосования спустя пять месяцев после того, как первоначальное голосование было отменено из-за предполагаемого вмешательства России в пользу Джорджеску, которому суд запретил баллотироваться из-за уголовных обвинений в финансировании избирательной кампании и членстве в фашистской организации.

25 ноября 2024 года в Румынии провели первый тур выборов президента, лидером стал пророссийский кандидат Джорджеску. 8 декабря должен был состояться второй тур президентских выборов, в котором Джорджеску должен был соревноваться с Еленой Ласкони. Однако Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура, поэтому второй тур не состоялся.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре прошлого года Конституционный суд Румынии принял решение пересчитать все бюллетени из первого тура президентских выборов. Совет нацбезопасности Румынии обвинил Россию в масштабной кампании, направленной на помощь Джорджеску.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!