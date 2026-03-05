На Кубе произошло масштабное отключение электроэнергии: ремонт может занять 3-4 дня

На Кубе произошел очередной масштабный энергетический коллапс. По состоянию на 5 марта 2026 года, большая часть острова, включая столицу Гавану, остается без электричества.

Проблемы связаны с критическим сбоем в работе национальной электроэнергетической системы, который произошел 4 марта. Об этом сообщает Reuters.

Масштабный блекаут на Кубе

Причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на крупнейшей в стране теплоэлектростанции "Антонио Гитерас", расположенной в провинции Матансас. Сообщается о протечке в котле, которая привела к автоматической остановке предприятия и спровоцировала цепную реакцию по всей сети.

Отключение затронуло западную и центральную части страны – от провинции Пинар-дель-Рио до Камагуэя. Без света остались около 7 миллионов человек, что составляет примерно две трети населения. Столица также погрузилась во тьму, в Гаване работают только объекты критической инфраструктуры, оснащенные генераторами, а также некоторые частные предприятия с солнечными панелями.

Кроме света наблюдаются перебои с водоснабжением, интернетом и мобильной связью. Общественный транспорт работает с серьезными задержками.

Государственная энергетическая компания Union Electrica и официальные лица заявляют, что ремонт и полная синхронизация системы могут занять от 3 до 4 дней. При этом ситуация осложняется тем, что энергетическая инфраструктура Кубы сильно изношена, а нехватка запчастей и средств на обслуживание делает процесс восстановления крайне хрупким.

Основные причины кризиса

Куба испытывает острую нехватку нефти для работы ТЭС. Ситуация обострилась на фоне новых ограничений со стороны США на поставки нефти, в том числе из Венесуэлы. Кроме того, постоянные поломки на ТЭС "Антонио Гитерас" стали хроническими.

Власти Кубы официально обвиняют правительство США в "энергетическом удушении" острова, что препятствует закупке топлива и модернизации сетей. В такой ситуации власти островного государства пытаются создавать локальные "микросистемы" в отдельных провинциях, чтобы постепенно подавать свет в жилые кварталы, но стабильности в сети пока нет. Посольство США на Кубе уже выпустило предупреждение для граждан о необходимости запасаться водой, едой и заряжать аккумуляторы.

