УкраїнськаУКР
русскийРУС

На Кубе произошло масштабное отключение электроэнергии: ремонт может занять 3-4 дня

Алексей Лютиков
Новости. Мир
2 минуты
744
На Кубе произошло масштабное отключение электроэнергии: ремонт может занять 3-4 дня

На Кубе произошел очередной масштабный энергетический коллапс. По состоянию на 5 марта 2026 года, большая часть острова, включая столицу Гавану, остается без электричества.

Видео дня

Проблемы связаны с критическим сбоем в работе национальной электроэнергетической системы, который произошел 4 марта. Об этом сообщает Reuters.

Масштабный блекаут на Кубе

Причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на крупнейшей в стране теплоэлектростанции "Антонио Гитерас", расположенной в провинции Матансас. Сообщается о протечке в котле, которая привела к автоматической остановке предприятия и спровоцировала цепную реакцию по всей сети.

Отключение затронуло западную и центральную части страны – от провинции Пинар-дель-Рио до Камагуэя. Без света остались около 7 миллионов человек, что составляет примерно две трети населения. Столица также погрузилась во тьму, в Гаване работают только объекты критической инфраструктуры, оснащенные генераторами, а также некоторые частные предприятия с солнечными панелями.

Кроме света наблюдаются перебои с водоснабжением, интернетом и мобильной связью. Общественный транспорт работает с серьезными задержками.

Государственная энергетическая компания Union Electrica и официальные лица заявляют, что ремонт и полная синхронизация системы могут занять от 3 до 4 дней. При этом ситуация осложняется тем, что энергетическая инфраструктура Кубы сильно изношена, а нехватка запчастей и средств на обслуживание делает процесс восстановления крайне хрупким.

На Кубе произошло масштабное отключение электроэнергии: ремонт может занять 3-4 дня

Основные причины кризиса

Куба испытывает острую нехватку нефти для работы ТЭС. Ситуация обострилась на фоне новых ограничений со стороны США на поставки нефти, в том числе из Венесуэлы. Кроме того, постоянные поломки на ТЭС "Антонио Гитерас" стали хроническими.

Власти Кубы официально обвиняют правительство США в "энергетическом удушении" острова, что препятствует закупке топлива и модернизации сетей. В такой ситуации власти островного государства пытаются создавать локальные "микросистемы" в отдельных провинциях, чтобы постепенно подавать свет в жилые кварталы, но стабильности в сети пока нет. Посольство США на Кубе уже выпустило предупреждение для граждан о необходимости запасаться водой, едой и заряжать аккумуляторы.

Как сообщал OBOZ.UA, в феврале 2026 года Украина импортировала рекордные объемы электроэнергии – 1,26 млн МВт/ч. По сравнению с январем 2026 года импорт вырос на 41%. В то же время по сравнению с февралем 2025 года объемы импорта электроэнергии увеличились в пять раз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe