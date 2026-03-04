В феврале 2026 года Украина импортировала рекордные 1,2 млн МВт-ч – ExPro

В феврале 2026 года Украина импортировала рекордные объемы электроэнергии – 1,26 млн МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro.

По сравнению с январем 2026 года импорт вырос на 41%. В то же время по сравнению с февралем 2025 года объемы импорта электроэнергии увеличились в пять раз.

Наибольшую долю в структуре импорта и в дальнейшем занимает Венгрия – 49%. Также именно из этой страны был зафиксирован наибольший рост поставок: по сравнению с январем импорт электроэнергии из Венгрии вырос почти на 54%.

Значительной остается и доля Словакии – 18%. В общем, несмотря на политические прогнозы, импорт электроэнергии из этих стран в феврале только вырос и достиг рекордных показателей за месяц.

В то же время экспорт электроэнергии из Украины в 2026 году пока отсутствует. Напомним, НКРЕКП временно повысила прайс-кэпы на краткосрочных сегментах рынка с 17 января 2026 года, на сутки поставки 18 января. Эксперты связывают рост импорта с пересмотром прайс-кэпов на краткосрочных сегментах энергорынка, что позволило расширить возможности для закупки электроэнергии с европейских рынков.