На Кубе начали готовиться к войне с США, а местным уже выдают оружие – медиа

Правительство Кубы в срочном порядке начало вооружать местное население на фоне масштабного развертывания вооруженных сил США вблизи берегов острова. Также власти официально призвали население готовиться к "неизбежному вторжению".

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Кубинское правительство ожидает эскалации после серии косвенных военных угроз из Соединенных Штатов. Об этом сообщает Diario Versión Final.

Позиция Вашингтона усиливает панику на Кубе

Градус напряжения вырос после недели политической неопределенности в США. Выступая на Капитолийском холме, госсекретарь США Марко Рубио занял крайне расплывчатую позицию. Он уклонился от конкретики касательно масштабов возможных военных действий или иных мер, которые Белый дом планирует предпринять в регионе. Отсутствие четкого ответа со стороны Вашингтона лишь усилило тревогу на острове.

В кубинской столице атмосфера накалена до предела, а подготовка к боевым действиям уже стала частью повседневной жизни. Администрация государственных учреждений уже обсуждает с местным населением логистику выживания.

"В правительственном здании, где находятся наши главные офисы, к нам подошел один из администраторов и прямо спросил, понадобится ли нам это помещение во время вторжения", – рассказал журналист CNN Патрик Оппман.

Этот случай наглядно показывает, что директивы Гаваны о введении планов чрезвычайной ситуации строго соблюдаются на всех уровнях – от министерств до жилых кварталов, сея глубокую обеспокоенность среди граждан.

Эхо венесуэльского провала

Нынешняя оборонительная мобилизация кубинского руководства происходит на фоне недавних событий в Венесуэле. Журналистам удалось подтвердить факт, имеющий серьезные военные последствия: кубинские войска тайно находились в Венесуэле, когда там началось вооруженное вторжение с целью свержения Николаса Мадуро.

Планировавшаяся как молниеносная атака, операция заставила кубинцев отступать в крайне тяжелых условиях. В результате этих столкновений на венесуэльской земле погибли более 30 кубинских солдат.

На улицах Гаваны настроения людей колеблются между паникой и глубокой моральной усталостью. Из-за затяжного и удушающего экономического кризиса некоторые местные жители признаются в частных разговорах: они просто хотят, чтобы этот кошмар закончился раз и навсегда.

Какая власть на Кубе

На сегодняшний день Куба остается социалистическим государством, где единственной законной политической силой является Коммунистическая партия.

Президент Республики также является Первым секретарем ЦК Коммунистической партии, что концентрирует в его руках как государственную, так и партийную власть. Высшим органом государственной власти является Национальная ассамблея народной власти. Депутаты избираются на 5 лет.

Ассамблея выбирает из своего состава Государственный совет, который представляет её между сессиями, а также назначает президента и премьер-министра. На практике законодательные инициативы тесно согласуются с курсом Компартии.

В новой редакции конституции 2019 года была подтверждена приверженность социализму, однако впервые было признано право на частную собственность и открыты возможности для малого и среднего бизнеса.

В последние годы власть на Кубе сталкивается с серьезными вызовами: глубоким экономическим кризисом, дефицитом электроэнергии и протестными настроениями, что вынуждает правительство идти на осторожные

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа может перейти к военным действиям против Кубы после того, как экономическое давление не дало ожидаемых результатов. В Вашингтоне все серьезнее обсуждают возможность силового сценария – от точечных ударов до полномасштабной операции.

Как сообщал OBOZ.UA, в США официально выдвинули уголовные обвинения бывшему президенту Кубы 94-летнему Раулю Кастро из-за сбития двух американских самолетов в 1996 году. Американские власти инкриминируют ему убийство граждан США и заговор с целью их ликвидации. Обвинение Кастро может стать основанием для силовых действий.

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