Экономическое давление не дало результата: Трамп может напасть на Кубу – Politico

Администрация президента США Дональда Трампа может перейти к военным действиям против Кубы после того, как экономическое давление не дало ожидаемых результатов. В Вашингтоне все серьезнее обсуждают возможность силового сценария – от точечных ударов до полномасштабной операции.

При этом окончательного решения пока не принято, но риторика Белого дома становится жестче. Об этом пишет Politico.

Давление не сработало – в Вашингтоне меняют подход

По информации источников, приближенных к администрации США, Дональд Трамп и его команда разочарованы тем, что кампания экономического и дипломатического давления не заставила кубинское руководство пойти на существенные реформы. В частности, речь идет о санкциях и фактическом ограничении поставок топлива на остров.

Собеседники отмечают, что еще несколько месяцев назад ставка делалась именно на экономическое истощение режима в Гаване. Однако теперь в Белом доме признают: эти меры не дали желаемого эффекта.

"Настроение определенно изменилось", – отметил один из источников.

По его словам, ранее считалось, что ужесточение санкций вместе с внешними факторами заставит Кубу пойти на уступки, но этого не произошло.

На повестке дня – военные варианты

Американские военные уже начали разрабатывать потенциальные сценарии действий. По данным источников, Южное командование США провело серию совещаний по планированию возможных операций.

Среди вариантов, которые рассматриваются:

точечные авиаудары для демонстрации силы;

ограниченные операции с конкретными целями;

полномасштабное вторжение с целью смены режима.

В то же время подчеркивается, что никаких немедленных действий не ожидается, хотя США имеют достаточные военные ресурсы в регионе. Куба расположена всего в 90 милях от побережья Флориды, что делает ее стратегически важной.

Фактор Кастро и параллели с Венесуэлой

Отдельно обсуждается возможность обвинения бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Это породило предположение о сценарии, подобном операции против венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Однако, по словам источников, военное планирование не ограничивается лишь точечными операциями против отдельных лиц.

При этом в Вашингтоне уже исключили сценарий с привлечением кубинских эмигрантов.

"Это не будет повторением операции в заливе Свиней", – подчеркнул собеседник.

Политика и рейтинги Трампа

На решение Белого дома могут влиять и внутриполитические факторы. В частности, падение рейтингов Трампа на фоне роста цен на топливо из-за войны с Ираном.

Аналитики предполагают, что масштаб потенциальной операции будет зависеть от того, насколько ее поддержит электорат Трампа.

Бывший сотрудник ЦРУ Брайан Лателл предостерег, что даже ограниченная операция может оказаться сложнее, чем ожидается.

Информационная подготовка и жесткая риторика

Администрация США уже формирует информационную почву для возможных действий. Госсекретарь Марко Рубио открыто заявляет о необходимости перемен на Кубе и сомневается, что это возможно при нынешней власти.

В последние недели Вашингтон:

расширил санкции против Кубы;

активизировал разведывательные полеты;

усилил дипломатическое давление;

публично подчеркивает угрозу со стороны Гаваны.

Также появлялись сообщения о закупке Кубой сотен беспилотников, что аналитики расценивают как возможную подготовку к конфликту.

Реакция Кубы и фактор России

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже отреагировал на заявления США, предупредив о "кровавой бойне с неисчислимыми последствиями" в случае агрессии.

По данным американской стороны, Гавана также обращается за помощью к России, которая уже поставляла топливо на остров.

В Вашингтоне считают, что кубинские власти недооценивают глубину экономического кризиса в стране и не готовы к реальным реформам.

Несмотря на активную подготовку, окончательного решения о военной операции пока нет. В Белом доме отмечают: задача Пентагона – обеспечить президенту максимальную свободу действий.

Эксперты предостерегают, что даже если Куба выглядит "легкой целью", реальное развитие событий может оказаться значительно сложнее и рискованнее для США.

Как сообщалось, недавно Куба приобрела у Ирана 300 военных беспилотников. Она может использовать их против США. Эта информация была получена согласно секретным разведывательным данным.

Ранее стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выдвижения обвинений 94-летнему Раулю Кастро по делу о сбивании гражданских самолетов возле Кубы в 1996 году. Речь идет об инциденте с самолетами организации Brothers to the Rescue ("Братья на помощь"), во время которого погибли четыре человека.

