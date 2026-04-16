На Кипре произошло столкновение в буферной зоне: что говорят в Турции и ООН

В буферной зоне на Кипре вблизи села Пила произошла стычка с участием турецкой полиции и миротворцев ООН. Инцидент возник на фоне попыток проведения проверок в приграничном районе, что вызвало обострение между сторонами.

В то же время информация о якобы перемещении турецких танков вызвала противоречивые заявления. Об этом пишет hurriyet и АЗЕРТАДЖ.

Инцидент произошел в селе Пила – единственном населенном пункте в буферной зоне под контролем ООН, где совместно проживают греки-киприоты и турки-киприоты.

По данным турецкой стороны, причиной напряженности стала попытка греко-кипрских служб провести инспекцию хозяйств, расположенных вблизи линии разграничения.

Речь идет о загонах, принадлежащих туркам-киприотам и расположенных на территории, которую контролирует самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Греко-кипрская администрация объясняла необходимость проверок распространением ящура на юге острова и заявляла о необходимости вакцинации животных.

В ответ полиция Северного Кипра установила мобильный контрольный пункт на границе и не допустила греко-кипрских ветеринаров к проведению инспекции, ссылаясь на отсутствие необходимых разрешений. После этого в район прибыли миротворцы ООН, которые поддержали позицию о спорном статусе территории и пытались обеспечить доступ для проверок.

Это привело к столкновению между турецкой полицией и представителями миротворческой миссии. В то же время греческие СМИ сообщили о якобы перемещении в район до 15 турецких танков.

Однако представитель миротворческих сил ООН на Кипре Алим Сиддики опроверг эти сообщения. По его словам, ООН не зафиксировала присутствия танков или другой тяжелой бронетехники в буферной зоне. Он предположил, что за танки могли ошибочно принять внедорожники, которые находились за пределами контролируемой ООН территории.

Турецкая сторона, в свою очередь, заявила о недопустимости действий миротворцев. Министерство иностранных дел Северного Кипра назвало действия ООН "неприемлемыми", а местные власти подчеркнули готовность и в дальнейшем защищать границы.

Сообщается, что в районе также был установлен флаг Турецкой Республики Северного Кипра, а над территорией совершили низкие полеты истребители F-16 ВВС Турции.

В Анкаре призвали миротворческую миссию действовать беспристрастно и "восстановить доверие".

