На форуме по безопасности в Берлине показали макет беспилотного истребителя CA-1 Europa: что о нем известно. Фото

Немецкая оборонно-технологическая компания Helsing представила первый полноразмерный макет CA-1 Europa – будущего беспилотного истребителя с искусственным интеллектом. Ожидается, что боевые задачи он сможет выполнять как самостоятельно, так и в составе групп или роев беспилотных платформ.

Видео дня

Презентация состоялась в понедельник, 8 июня, на форуме по безопасности New Age Defence Berlin в столице Германии. Об этом пишет "Укринформ".

Что известно о CA-1 Europa

Макет изделия был установлен в экспозиционной зоне форума, посвященной новейшим оборонным технологиям и беспилотным системам. Осенью прошлого года дизайн-модель БПЛА была впервые представлена во время закрытого показа-анонса для правительственных лиц на производственной площадке Grob Aircraft в Баварии. Текущая демонстрация в Берлине стала первым представлением проекта в рамках более широкого профильного мероприятия оборонных технологий.

Главные истории дня

CA-1 Europa является автономным беспилотным боевым летательным аппаратом (UCAV). Он относится к классу аппаратов массой от трех до пяти тонн и будет иметь высокую дозвуковую скорость полета.

В основе управления системы – программный комплекс ИИ Centaur, который будет обеспечивать автономное выполнение миссий и управление самолетом в сложных условиях.

Платформа также должна получить интегрированную систему управления и контроля, которая позволит планировать и координировать сложные автономные операции с привлечением нескольких БпЛА.

"CA-1 Europa разработана с учетом требований интеллектуальной массы. Платформа сочетает в себе массово производимый планер с мощной, но доступной полезной нагрузкой и передовым искусственным интеллектом для ситуационной осведомленности и выполнения миссий", – сказано на сайте Helsing.

Разработчики считают, что CA-1 Europa можно будет использовать для разведки, поражения целей на большом расстоянии и других миссий в составе групп (в том числе смешанных, вместе с пилотируемой авиацией).

Первый полет CA-1 Europa может состояться уже в 2027-м, а серийную версию планируют подготовить в течение следующих четырех лет.

Разработкой и изготовлением БпЛА занимается компания Helsing в партнерстве со своей дочерней структурой Grob Aircraft и немецким сенсорным концерном Hensoldt.

Как ранее писал OBOZ.UA, американский стартап Foundation Future Industries отправил ранние версии своих человекоподобных роботов в Украину для их тестирования в зоне боевых действий. Известно, что гуманоиды занимались логистическими задачами, в частности переноской грузов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!