На фоне нового наступления Израиля в ХАМАС заявили, что могут отдать часть заложников: CNN узнало детали

В террористической группировке ХАМАС якобы заявили, что готовы освободить от семи до девяти израильских заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня и освобождение 300 палестинских заключенных и задержанных. Такое заявление прозвучало на фоне того, как Израиль заявил о начале военной операции "Колесницы Гедеона" в секторе Газы.

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Об этом сообщило CNN в воскресенье, 18 мая. Журналисты заявили, что получили такое сообщение от высокопоставленного лидера ХАМАС.

Несколько часов спустя другой высокопоставленный лидер ХАМАС, Сами Абу Зухри, опроверг это предложение, опубликовав заявление на управляемом ХАМАС телеканале Al-Aqsa TV в Telegram: "Нет никакой правды в слухах о согласии движения освободить девять израильских заключенных в обмен на двухмесячное прекращение огня".

В то же время он заявил, что ХАМАС освободит всех заложников, если Израиль прекратит свою "оккупацию".

"Мы готовы освободить всех заключенных сразу, если оккупанты обязуются прекратить военные действия в соответствии с международными гарантиями. Мы не выдадим заключенных, пока Израиль настаивает на продолжении своей агрессии против Газы на неопределенный срок".

В то же время в воскресенье Израиль заявил о своей готовности прекратить войну в Газе, если ХАМАС сдастся, что вряд ли примет военизированная группировка.

"Если ХАМАС хочет поговорить о прекращении войны путем капитуляции ХАМАС, мы будем готовы", — сказал израильский источник.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая армия Израиля заявила о начале нового масштабного наступления в секторе Газа под названием "Колесницы Гедеона". Ключевой целью боевых действий является освобождение заложников и уничтожение террористической организации ХАМАС.

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