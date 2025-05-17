Армия Израиля начала новое масштабное наступление в Секторе Газа: ключевыми назвали две цели. Видео

В пятницу, 16 мая, армия Израиля заявила о начале нового масштабного наступления в Секторе Газа. Ключевой целью боевых действий является освобождение заложников и уничтожение террористической организации ХАМАС.

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Об этом сообщает The Times of Israel. Операция проходит под названием "Колесницы Гедеона".

"За прошедшие сутки Армия обороны Израиля начала масштабные атаки и мобилизовала силы для захвата стратегических районов в секторе Газа в рамках начальных шагов операции "Колесницы Гидеона" и расширения кампании в Газе, чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС", – говорится в заявлении израильских военнослужащих.

Там отметили, что солдаты Армии обороны Израиля, которые входят в состав Южного командования, продолжат операции для защиты граждан Израиля и достижения определенных целей войны.

Как информирует издание, ссылаясь на израильских чиновников, наступление "Колесницы Гидеона" предусматривает "завоевание" Армии обороны Израиля Сектора Газа и сохранение территории, перемещение палестинского гражданского населения на юг Газы, нападение на ХАМАС и предотвращение контроля террористической группы над поставками гуманитарной помощи.

Как отмечает издание Reuters, 16 мая Израиль раскритиковал главу ООН по гуманитарным вопросам за его запрос в Совет Безопасности ООН о мерах для "предотвращения геноцида" в Секторе Газа. Этот регион, по словам экспертов, находится на пороге голода после того, как Израиль 75 дней назад заблокировал доставку помощи в палестинский анклав.

Во время недавнего брифинга руководитель гуманитарной помощи ООН Том Флетчер спросил: "Будете ли вы действовать – решительно – чтобы предотвратить геноцид и обеспечить соблюдение международного гуманитарного права?"

В пятницу посол Израиля в ООН Дэнни Данон в письме к Флетчеру обвинил его в "политической проповеди" и использовании слова "геноцид" как оружия против Израиля. Данон также поставил под сомнение, на основании каких полномочий Флетчер выдвинул то, что Израиль расценивает как обвинение.

"Вы имели наглость, как высокопоставленный чиновник ООН, стоять перед Советом Безопасности и выдвигать обвинения в геноциде без доказательств, мандата или ограничений. Это было абсолютно неуместное и глубоко безответственное заявление, которое разрушило любое представление о нейтралитете", – написал он.

В ответ на письмо Данона, Флетчер заявил о своей глубокой вере в Устав ООН и обязанность организации действовать гуманно, независимо, беспристрастно и нейтрально. Он также подчеркнул важность честности в том, что они наблюдают, и о чем обязаны сообщать.

В начале марта стало известно, что Израиль прекратил поставки гуманитарной помощи в Сектор Газа после завершения первой фазы соглашения об освобождении заложников и отказа ХАМАС принять план США по продлению перемирия до 19 апреля. В Израиле заявили, что боевики захватывают все товары, не позволяя палестинцам их получить, и пригрозили дальнейшими последствиями, если ХАМАС не согласится на условия соглашения.

Флетчер призвал Израиль снять блокаду на поставки помощи, сообщив Данону, что 9000 грузовиков, половина из которых перевозит продукты питания, были разрешены COGAT (израильским военным агентством, координирующим помощь) и готовы въехать в Газу.

"У нас есть четкие планы по распределению помощи среди гражданского населения, а также меры проверки, чтобы гарантировать, что ХАМАС не украдет помощь. Во время прекращения огня мы показали, что можем предоставлять ее в больших масштабах. Пожалуйста, дайте нам выполнять свою работу", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может согласиться на краткосрочное прекращение огня для освобождения заложников, однако не прекратит войну против ХАМАС ни при каких обстоятельствах, пока террористическая группировка не будет полностью разгромлена. Также он сообщил, что в ближайшие дни в сектор Газа "войдут все силы, чтобы завершить операцию".

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