На Филиппинах в школе произошла стрельба: погибли двое учеников и преступник, есть пострадавшие

В пятницу днём в школе Банга в провинции Южный Котабато на юге Филиппин произошла стрельба. Погибли двое 14-летних учеников – мальчик и девочка – а также предполагаемый нападавший.

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Информацию о стрельбе подтвердила Филиппинская национальная полиция. По данным Deutsche Welle, несколько раненых учеников доставили в больницу, а мэр города Банга Альберт Паленсия сообщил Reuters о восьми пострадавших, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Расследование продолжается

Экстренные службы получили сообщение о выстрелах примерно в 13:30 по местному времени. Полицейские сразу прибыли в школу, оцепили территорию и начали координировать действия с администрацией учебного заведения и медиками.

В полиции заявили, что в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия. Мотив стрельбы пока неизвестен.

В сети также появились видео с места происшествия. На одном из них, которое проверило агентство AFP, мужчина выносит из школы, вероятно, раненого ребенка. На другом слышно, как учитель говорит на местном диалекте о двух нападавших, а один из учеников утверждает, что они были посторонними людьми.

Что известно о жертвах

Губернатор Южного Котабато Рейнальдо Тамайо сообщил, что погибшими учениками были 14-летний мальчик и девочка. Третьей жертвой стал мужчина, которого правоохранители считают подозреваемым в стрельбе.

Филиппинская национальная полиция подтвердила три погибших и сообщила о нескольких раненых. В то же время мэр Банги Альберт Паленсия заявил Reuters о восьми пострадавших, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Стрельба в школах на Филиппинах происходит редко, хотя в последние месяцы сообщалось о нескольких подобных случаях.

В августе ученик старшей школы открыл стрельбу на территории частного университета. Тогда погиб другой студент, еще двое человек получили ранения, после чего нападавший покончил с собой.

В июне в городе Таклобан на востоке страны во время другой стрельбы погибли трое учащихся, ещё около 20 человек получили ранения. По этому делу задержали двух подозреваемых в возрасте 14 и 15 лет.

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