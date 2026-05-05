'На ее территории около 4 тыс. военных РФ': Макрон призвал Европу помочь Армении

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на территории Армении находятся около 4 тысяч российских военных. Он озвучил это во время выступления на полях саммита Европейского политического сообщества, подчеркнув необходимость поддержки страны со стороны Европы.

Об этом он сказал во время выступления, которое цитирует French Aid to Europe. В сообщении также приводятся слова Макрона: "На территории Армении все еще находится 4 000 российских солдат, включая более 1 000 пограничников. Поэтому Европа должна взять на себя обязательства помочь стране обеспечить более независимую охрану своих границ".

Призывы к поддержке

Макрон подчеркнул, что Европа должна помочь Армении защищать свои границы и сохранять независимость. По его словам, страна сделала выбор в пользу Европы, и это требует конкретных действий со стороны партнеров. И здесь он говорит достаточно прямо – без дипломатических обтекаемых формулировок.

Он также подчеркнул, что присутствие российских военных на территории Армении остается фактором влияния. Именно поэтому, по его логике, Европа должна активнее приобщиться к укреплению безопасности в регионе.

Оборонное сотрудничество

Франция и Армения планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который будет охватывать оборонную сферу. Речь идет, в частности, о поставках вооружения и подготовке военных.

Как пишет French Aid to Europe, Армения намерена заказать три радиолокационные системы у французской компании Thales. Также предусмотрена тренировка армянских военных. В 2024 году страна уже заключила контракт на поставку 36 самоходных артиллерийских установок CAESAR от компании Nexter.

Отдельно стороны планируют формализовать сотрудничество через соглашение о стратегическом партнерстве. В документе должны закрепить то, что уже называют беспрецедентными оборонными усилиями между Францией и Арменией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сутками ранее президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который также состоялся в Ереване. Украинский лидер на этом саммите обсуждал с иностранными коллегами усиление ПВО (производство необходимых европейских систем и ракет), поддержку программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами.

