"Мы уже обречены!" Рейтинг Трампа опустился до самого низкого уровня, республиканцы обеспокоены
Рейтинги действующего президента США Дональда Трампа упали до минимального за время его второй каденции значения. Разочарование американцев вызвал целый спектр действий главы государства и его администрации – от того, как они справляются с инфляцией – и до войны с Ираном без очевидного финала.
Негативное восприятие Трампа распространилось на всю Республиканскую партию США: все больше американцев не хотят видеть республиканцев в Конгрессе, поэтому среди партийцев усиливается ощущение будущего провала на промежуточных выборах этой осенью. О том, как республиканцы готовятся заплатить за деятельность Трампа на выборах, пишет MS NOW.
С какими "достижениями" республиканцы подходят к промежуточным выборам в Конгресс
Издание указывает на то, что за несколько месяцев до выборов при президенте-республиканце и республиканском большинстве в Конгрессе цены на бензин в США достигли максимума за последние четыре года, инфляция же – самая высокая за три года. Это, а также война в Иране, в которую Штаты втянул Трамп, вызывают серьезное раздражение у американцев. Сразу несколько опросов показали: его рейтинги упали до минимальных после возвращения в Белый дом показателей.
"Антикризис" от Белого дома при этом заключается в утверждениях: во времена предыдущего президента, демократа Джо Байдена, дела, мол, были еще хуже. Однако в условиях, когда избирателей интересует будущее и то, сколько они будут платить завтра за то, чтобы заполнить свои холодильники и бензобаки, а также как завершится война с Ираном, финал которой совсем не очевиден, такие апелляции к прошлому людей только раздражают, пишет MS NOW.
И часть помощников Трампа признают, что ситуация перед промежуточными выборами для Республиканской партии – плохая.
"Сейчас царит такая атмосфера, что мы знаем, что уже проиграли на промежуточных выборах", – сказал MS NOW чиновник Белого дома, на основе анонимности.
Даже опрос прореспубликанского телеканала Fox News показал, что впервые с 2010 года большинство американцев в управлении экономикой больше доверяют демократам (52% против 48%).
И, очевидно, это доверие будет только расти. Ведь экономисты уже снизили прогнозы до конца года. Аналитики прогнозируют,что цены на нефть (а с ними и на топливо) могут вырасти еще больше. А модель Moody's теперь оценивает вероятность рецессии в США в следующие 12 месяцев "почти как подбрасывание монеты" – то есть, примерно 50 на 50.
За шесть месяцев до выборов в ноябре демократы имеют все шансы победить в Палате представителей и все более оптимистичны относительно своих перспектив в Сенате, несмотря на сложную ситуацию, отмечает MS NOW.
"Несмотря на это, более десятка стратегов, законодателей и чиновников Белого дома от Республиканской партии, которые общались с MS NOW, заявили, что они остаются осторожно оптимистичными относительно того, что республиканцы имеют достаточно времени, чтобы хотя бы предотвратить разгром. Но этот оптимизм зависит от нескольких непредсказуемых факторов — главным образом от того, быстро ли завершится война в Иране, и как долго будут продолжаться ее экономические последствия", – отмечает издание.
В Белом доме считают: шансы еще есть
Чиновники Белого дома тем временем говорят: составлять "некрологи" Республиканской партии еще рано – и надеются на случай и на забывчивость избирателей.
В качестве аргумента, в окружении Трампа приводят 2024 год, который "если что-то и доказал, то это то, что политическая среда может резко измениться за считанные недели, что циклы новостей меняются быстро, а у избирателей короткая память".
"Внутренние опросы, циркулирующие в Белом доме, не так ужасны, как опросы общественного мнения, по словам одного из чиновников Белого дома. "Конечно, еще много работы нужно сделать, и это ни для кого не секрет", – сказал чиновник. "Но еще осталось много времени", – цитирует издание одного из своих собеседников.
Сенатор-республиканец Том Тиллис, полномочия которого подходят к концу в ноябре, считает, что максимум, что светит Республиканской партии сейчас – сохранить свое "чрезвычайно малое" преимущество в Палате представителей и кое-как удержать большинство в Сенате. Тиллис – один из немногих однопартийцев Трампа, которые его открыто критикуют.
"Если мы будем дисциплинированными, мы сохраним контроль над Конгрессом. Если мы проиграем – не обвиняйте демократов. Республиканцы, подойдите к ближайшему зеркалу и посмотрите в зеркало. Вот почему мы проигрываем. Если мы будем играть в команде, если мы отбросим наши мелкие разногласия и признаем, что избрание республиканцев – это самое важное – без проверки на честность, чтобы их избрали – тогда они не будут играть в команде, и они являются частью проблемы", – сказал Тиллис.
Но в основном результаты опросов, война против Ирана и президент, занимающийся чем угодно, кроме того, что волнует американцев, "заставляют стратегов и законодателей Республиканской партии готовиться к потерям на предстоящих выборах, хотя Белый дом настаивает, что время на восстановление позиций еще есть".
Как команда Трампа планирует бороться за Конгресс
Двое собеседников издания – должностных лиц Белого дома – рассказали: план администрации заключается в переходе к решению общих проблем и заполнения "враждебных" штатов представителями Трампа и его администрации в ближайшие месяцы.
Среди "козырей" действующей администрации в окружении Трампа называют сокращение налогов по "Большому красивому законопроекту", снижение цен на лекарства и усиление безопасности на границе.
Однако в этом плане не учтен существенный фактор: сам Трамп своими заявлениями в любой момент может свести на нет все усилия своих соратников.
Как заявил представитель Белого дома в интервью MS NOW, важно "делать то, что нам нужно делать во время предвыборной кампании — мероприятия, сбор средств, розничную политику, фактическое присутствие в избирательных округах".
Официально же в Белом доме продолжают рассказывать о Трампе-"победителе".
"Президент Трамп является безоговорочным лидером, лучшим посланником и непревзойденным мотиватором Республиканской партии, и он стремится сохранить большинство республиканцев в Конгрессе, чтобы продолжать обеспечивать победы американскому народу", – заявила пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс в заявлении для MS NOW.
Она добавила, что Трамп будет сохранять "резкий контраст" между своей повесткой дня и повесткой дня демократов в Конгрессе, которые, по ее словам, позволили "миллионам нелегальных иммигрантов пересекать границу, единогласно выступили против снижения налогов для рабочих семей и смягчают преступность".
Но среди республиканских стратегов, работающих над выборами в Палату представителей и Сенат, нарастает разочарование тем, что президент и его команда не спешат сосредоточиться на чем-либо из заявленного.
"Трамп был поглощен войной в Иране и строительством бального зала Белого дома стоимостью 400 миллионов долларов, который стал неожиданным политическим бременем — позолоченным символом, утверждают его критики, президента, больше сосредоточенного на памятниках себе, чем на избирателях, обремененных более повседневными заботами", – пишет издание.
Последние скандальные заявления Трампа лишь усложнили жизнь республиканцам. Один из них, который сейчас является членом Палаты представителей и будет пытаться переизбраться в одном из "нестабильных" округов, в разговоре с изданием вспомнил о провокационных сообщениях президента в соцсетях на Пасху, его нападки на Папу Римского и привычку называть все в свою честь – эпизоды, которые, по словам законодателя, только "разжигают людей, которые хотят поставить под сомнение его власть, вместо того, чтобы забирать его энергию и сосредотачиваться на вещах, которые улучшают их жизнь дома".
"Я все еще считаю, чтомногие члены Палаты представителей не понимают, с чем мы имеем дело, — и это касается и лидерства. Трудно сказать, действительно ли они верят в риторику о том, что мы собираемся удержать Палату представителей, или они просто говорят это, чтобы мы почувствовали, что можем рискнуть и проголосовать [плохо], и они просто пытаются заставить нас пройти через очередной законопроект, который, по их мнению, им нужен", – сказал этот республиканец на условиях анонимности.
Несколько республиканских стратегов, которые общались с MS NOW, указали на упущенные возможности разрекламировать послужной список президента и сказали, что окно для изменения траектории выборов сужается.
"Если мы сможем каким-то образом — в большом масштабе — разрекламировать наши победы, донести наше сообщение и найти четко сформулированные победы по Ирану и внешней политике, мы будем в лучшем положении. Но я хочу провести лето, делая это, пока цены снижаются. Я не хочу тратить на это только два месяца осени", – заявил Т. В. Арриги, республиканский стратег и бывший спикер Национального республиканского сенаторского комитета.
Трамп атакует демократов
Пока Республиканская партия ищет способы удержать Конгресс на осенних выборах – Трамп продолжает вставлять однопартийцам палки в колеса, прибегая к нападкам на своих оппонентов-демократов.
Он обозвал лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, бывшего президента Барака Обаму и других демократов за попытки не допустить законодательных изменений, которые сыграли бы на выборах на руку республиканцам.
Оппонентов Трамп называет "подонками", "продажными", "группой человеческих отбросов", обвиняет в "фальсификации президентских выборов 2020 года" и в том, что они "не несут ничего хорошего для нашей страны, они почти ее уничтожили". Именно демократы, по мнению президента США, виноваты в том, что он не может выбраться из начатой им войны против Ирана – потому что "пытаются дестабилизировать Соединенные Штаты Америки в том, что некоторые назвали бы войной".
"Республиканцы должны ОТМЕНИТЬ ФИЛИБАСТЕР (тактика препятствования законопроектам парламентским меньшинством путем затягивания принятия решений посредством внесения огромного количества поправок, декламирования лозунгов, пространных размышлений на тему и не по теме. – Ред.) и утвердить все необходимые предохранители для выборов, которые нужны нам, чтобы защитить американскую общественность во время предстоящих промежуточных выборов. ПОЗВОЛИМ АМЕРИКУ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ!", – написал президент США.
